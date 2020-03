En fotos: El colombiano que pone en alto el cine en la ciudad de Burgos, España, es antioqueño

En la ciudad de Burgos, España, el joven de 21 años de edad, Santiago Carmona Herrera, estudiante antioqueño de comunicación audiovisual, pone en alto el cine colombiano con la creación del colectivo “La Huella del Panda”.

Este colectivo ha realizado ya varios cortometrajes, donde el género del Terror o Thriller son sus fuertes a la hora de producir.

En el año 2018 dirigió “Control”, cortometraje experimental que estuvo nominado a mejor corto de ficción en el Festival “Creando” de esa localidad española; a finales de ese mismo año fundó el colectivo audiovisual “La Huella del Panda” y escribió y dirigió el cortometraje “El arte de lo Grotesco” que fue proyectado en los cines Vangolem de Burgos a comienzos del 2019.

Este colectivo liderado por Santiago, desde la Dirección de Fotografía, está integrado en la Producción por Cristhian Fernández; Dirección de Arte: Sofía Sanz e Icíar Alcázar; Jefa de Iluminación/Luces: Cristina Vetia y Jefe de Sonido: Cristhian Fernández.

Su principal objetivo es la creación y la dinamización audiovisual en la provincia de Burgos, buscando explotar el potencial de los paisajes urbanos y naturales que tiene la provincia. A su vez, nace de la necesidad de potenciar el talento joven en la ciudad.

Pero este joven antioqueño va más allá, deseando volver al país recargado para mostrar sus producciones, y espera, que se apoye más el talento local, donde se focalice esfuerzos para que los emprendimientos audiovisuales salgan a la luz.

“Creo que el gran error que a veces se comete es tratar a toda costa de atraer grandes producciones al país, que está bien y es positivo, pero no es la solución para crear una industria local más fortalecida” expresa Santiago Carmona Herrera.

Así mismo, Carmona Herrera cree que el gobierno local o nacional debe incentivar esta clase de producciones, como lo es el Terror o Thriller en el país.

“En el género de terror lastimosamente hay muy poca escuela en Colombia. Tal vez unos referentes interesantes sean los directores caleños de los 80 y 90 como Carlos Mayolo, en su incursión en el terror tropical. Hay que demostrar en Colombia que se pueden hacer producciones de calidad de diferentes géneros. El terror se ve muy poco, la ciencia ficción igual. El drama social está bien, pero el cine colombiano necesita de más géneros para acabar de nutrirse” enfatiza este joven productor antioqueño.

Por otra parte, la directora de la Escuela Internacional, Creativa y de Innovación, Sandra Herrera Castaño cree que el gobierno nacional está dejando ir a los jóvenes colombianos a otros países por falta de oportunidades y expresa que “no se puede desconocer que el gobierno nacional se ha puesto en la tarea de generar oportunidades a través de su política de economía naranja; pero mientras no se piense realmente en industria y se enfoque más en la generación de estímulos y no se mida el impacto de los mismos ese potencial no regresará al país para quedarse.”

“Hoy lo siente el país, muchos artistas nuestros no viven en Colombia no tributan en él, no hacen parte representativa de un elemento cultural, más allá de crear nombre; entonces eso hace que existan fugas que son evidentes. Artistas colombianos importantes en el mundo no viven en el país y mientras no se generen condiciones para ellos, seguirán yéndose a otros países que si los atienden y saben verdaderamente como gestionar e impulsar el arte.” Subrayó Herrera Castaño.