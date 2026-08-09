Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    [EN FOTOS Y VIDEOS] Desfile de Silleteros: un cierre monumental para la Feria de las Flores 2026

    Abelardo de la Espriella, cumplió su promesa y asistió al evento en su primer fin de semana de mandato

    Publicado por: SoloDuque

    [EN FOTOS Y VIDEOS] Desfile de Silleteros: un cierre monumental para la Feria de las Flores 2026

    Resumen: Los aplausos y las miradas de los miles de espectadores se concentraron en los verdaderos héroes de la jornada: los silleteros de Santa Elena

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La edición 2026 del Desfile de Silleteros pasará a la historia no solo por el emotivo cierre de la Feria de las Flores, sino por el contundente respaldo institucional que recibió el evento. A lo largo de los más de 2 kilómetros de recorrido, la tradición silletera se entrelazó con la presencia de las más altas esferas del poder ejecutivo y local.

    Las hermosas flores cultivadas en las montañas de Santa Elena deslumbraron a miles de paisas y visitantes, quienes compartieron graderías y palcos con los mandatarios que rigen los destinos de la ciudad, el departamento y la nación.

    silleteros 5

    Cúpula nacional y local en primera fila

    Tal como se había anticipado el día de ayer tras una conversación telefónica con la administración distrital, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, cumplió su promesa y asistió al evento en su primer fin de semana de mandato.

    La comitiva presidencial estuvo fortalecida por la presencia del vicepresidente José Manuel Restrepo, y del recién designado embajador de Colombia en México, el antioqueño Mauricio Tobón, evidenciando un claro mensaje de cercanía del nuevo Gobierno Nacional con la región.

    silleteros 2

    En calidad de anfitriones y garantes del éxito de la festividad, el palco principal también estuvo encabezado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, y gran parte de los secretarios de despacho tanto de la administración departamental como del gabinete distrital.

    Los silleteros, los verdaderos protagonistas

    A pesar del imponente esquema de seguridad y del peso político de los asistentes, los aplausos y las miradas de los miles de espectadores se concentraron en los verdaderos héroes de la jornada.

    silleteros 6

    Los silleteros y silleteras, portando obras de arte monumentales, emblemáticas y tradicionales que superaban los 70 kilos, desfilaron con gallardía, demostrando por qué esta manifestación cultural es considerada Patrimonio Inmaterial de la Nación.

    La presencia conjunta de las autoridades locales y nacionales en este magno evento envía un mensaje de unidad en torno a la protección de las tradiciones antioqueñas y reafirma el posicionamiento de Medellín como epicentro de grandes eventos a nivel continental.

    silleteros 1

    silleteros 2

    silleteros 3

    silleteros 4

    silleteros 5

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    silleteros 6

    silleteros 7

    silleteros 8

    silleteros 9

    silleteros 10

    silleteros 11

    silleteros 12

    silleteros 13

    silleteros 14

    silleteros 15

    silleteros 16

    silleteros 17

    silleteros 18

    silleteros med2

    silleteros med1

    Fotos y videos: Adriana Vergara
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.