Resumen: Los aplausos y las miradas de los miles de espectadores se concentraron en los verdaderos héroes de la jornada: los silleteros de Santa Elena

[EN FOTOS Y VIDEOS] Desfile de Silleteros: un cierre monumental para la Feria de las Flores 2026

Minuto30.com .- La edición 2026 del Desfile de Silleteros pasará a la historia no solo por el emotivo cierre de la Feria de las Flores, sino por el contundente respaldo institucional que recibió el evento. A lo largo de los más de 2 kilómetros de recorrido, la tradición silletera se entrelazó con la presencia de las más altas esferas del poder ejecutivo y local.

Las hermosas flores cultivadas en las montañas de Santa Elena deslumbraron a miles de paisas y visitantes, quienes compartieron graderías y palcos con los mandatarios que rigen los destinos de la ciudad, el departamento y la nación.

Cúpula nacional y local en primera fila

Tal como se había anticipado el día de ayer tras una conversación telefónica con la administración distrital, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, cumplió su promesa y asistió al evento en su primer fin de semana de mandato.

La comitiva presidencial estuvo fortalecida por la presencia del vicepresidente José Manuel Restrepo, y del recién designado embajador de Colombia en México, el antioqueño Mauricio Tobón, evidenciando un claro mensaje de cercanía del nuevo Gobierno Nacional con la región.

En calidad de anfitriones y garantes del éxito de la festividad, el palco principal también estuvo encabezado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, y gran parte de los secretarios de despacho tanto de la administración departamental como del gabinete distrital.

Los silleteros, los verdaderos protagonistas

A pesar del imponente esquema de seguridad y del peso político de los asistentes, los aplausos y las miradas de los miles de espectadores se concentraron en los verdaderos héroes de la jornada.

Los silleteros y silleteras, portando obras de arte monumentales, emblemáticas y tradicionales que superaban los 70 kilos, desfilaron con gallardía, demostrando por qué esta manifestación cultural es considerada Patrimonio Inmaterial de la Nación.

La presencia conjunta de las autoridades locales y nacionales en este magno evento envía un mensaje de unidad en torno a la protección de las tradiciones antioqueñas y reafirma el posicionamiento de Medellín como epicentro de grandes eventos a nivel continental.

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Fotos y videos: Adriana Vergara