FOTO: Paulina Vega mostró los tatuajes en su cuerpo y por eso le llamaron “guisa”

La ex Miss Universo Paulina Vega publicó una fotografia en su perfil de Instagram en la que posó con tres tatuajes en sus brazos, las críticas por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, incluso la llamaron “guisa”.

“No sabe reconocer un tatuaje de mentiras gasss que boleta” “Que tatuajes tan feoss guizaa” “Espero sea otra cosa menos un tatuaje, por favor”, fueron algunos de los comentarios que recibió en el post.

Sin embargo no todos reprocharon la publicación, hay quienes dicen que se sienten identificados con los tattos y que les recuerdan sus épocas de infancia: ”Esta foto me hace recordar cuando me pegaba los tatuajes de los chicles rosados”, “awwwww que ternurita esos tatuajes de chicles”, “Una niña de 6 años pegándose tatuajes de esos que salen en las golosinas”.