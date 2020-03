FOTOS: “A nadie le estoy montando cuerno”: Luisa Fernanda W le respondió a quienes hacen comentarios negativos

Luego de que la ‘influencer’ recibiera cientos de comentarios negativos en redes sociales, Luisa Fernanda W le mandó mensaje contundente a esos que hablan mal de su vida privada y dejó claro: “yo no soy viuda de nadie”.

A través de cuenta de Instagram anunció que ella es un “ser humano como ustedes, y llegan momentos en los que uno quiere gritar y sacar todo lo que se siente por dentro”.

Asimismo, habló sobre Pipe Bueno y su antigua relación con el fallecido cantante Legarda “con respecto a mi relación, les aclaro que yo a nadie le estoy montando cuerno (…) yo no soy viuda de nadie, jamás me casé ni le tuve hijos”.

Y no dejó pasar el momento para hablar sobre las acusaciones del youtuber Nicolás Arrieta: “con respecto a mi trabajo así digan una cosa y la otra, gracias a Dios cada día me va mejor, yo no sería capaz de estafar a una persona”.