VIDEO: Nicolás Arrieta anuncia que Luisa Fernanda W lo volvió a entutelar por calumnia y daño a su imagen

Cero y van dos. Luisa Fernanda W volvió a demandar a Nicolás Arrieta por calumnia y daño a su imagen cuando un juez de la República ya le había desestimado este recurso en primera instancia por la misma acusación.

Luisa no se rinde y volvió a entutelar a Arrieta por supuestamente haberla “calumniado” cuando el youtuber hizo viales una denuncias de usuarias que dicen haber sido estafadas con productos que al instagramer promocionó en sus redes sociales.

“Vieja ridícula y payasa, esto no tiene sentido, no tiene razón de ser. Hay personas que están tratando de usar el recurso de la tutela, inclusive desde una cama moribundos, buscando ayuda del Estado y esta gente congestionándolo, me parece poco humano y poco empático”, declaró el youtuber en sus historias de Instagram.

Además, Nicolás añadió que no le tiene miedo a luisa, que cuenta con la plata y los abogados para hacerle frente a esta situación legal y que “como dijo el filósofo Daddy Yankee, al gran caballo grandes espuelas, no le tengo miedo a los grandes problemas”.