En extrañas circunstancias falleció una joven enfermera tras ingerir alcohol

La familia de una joven de 21 años de edad le pide a las autoridades Bucaramanga, que se investiga a fondo las causas de su muerte.

Según dijo la familia de la occisa para medios locales, la joven se encontraba en la noche del pasado sábado 7 de septiembre celebrando con sus amigas la culminación del sexto semestre del programa de auxiliar de enfermería.

La hermana de la joven detalló que era un grupo de varias mujeres y un joven los cuales estaban departiendo en un establecimiento comercial: “Eran puras mujeres y un muchacho. Bailó con un joven no más y no tomó nada aparte, solo tomaron aguardiente… En un momento fue al baño y volvió bien, bailando. Le dijeron que se iban ya porque se había acabado el trago y se fueron caminando a la casa de una amiga que vivía cerca”, señaló la familiar.

Posteriormente y tras caminar unas calles “Dayra se sintió mal. Le empezaron a decir que si estaba borracha, pero ‘tomando del pelo’. Pero como Dayra no es así, se les hizo muy raro que estuviera en ese estado”, detalló la mujer para el medio local.

“Ella empezó a faltarle el aire, se desmayó y empezó a convulsionar. A mí me llamaron a las 5:00 a.m. (del domingo), me avisaron que estaba grave. Yo no lo creía. Cuando llegué el doctor dijo que entró sin signos vitales, hicieron todo lo que pudieron, le pusieron plaquetas, pero no lograron nada”, señaló María Inés Rivera, madre de la fallecida.

Sus familiares aseguran que la joven era sana y no tenía ningún tipo de problemas de salud, además indicaron que no consumía alcohol con regularidad.

A la espera del dictamen de Medicina Legal su familia pide a las autoridades que su muerte sea investigada a fondo para esclarecer lo ocurrido.