En este año se han entregado 16.295 indemnizaciones como reparación a víctimas del conflicto armado en Antioquia

Fueron 679 víctimas del conflicto armado que recibieron su indemnización reparadora en Medellín por parte de la Unidad para las Víctimas, quienes recibieron recursos por valor de más de 5 mil millones de pesos, siendo esta la jornada más grande de este mes en Antioquia.

Lucía del Socorro Jimenez, quien perdió a dos de sus hijos y a su esposo en medio de la violencia en Medellín, hoy recibe su indemnización reparadora con la que espera invertirla en su vivienda, así como ella víctimas pertenecientes a los municipios de Amalfi, Amagá y Medellín llegaron a las instalaciones del auditorio Mariano Opina de la Terminal de Transportes, quienes participaron de un acto simbólico de la luz en memoria de las personas que han fallecido por causa del conflicto armado en este territorio.

Otra de las víctimas beneficiadas con esta medida de reparación fue Luis Eutiquio Hoyos, quien a sus 80 años de edad aseguró que “yo me desplacé en el 2002 del departamento del Meta para Medellín, por causa de grupos armados que no me dejaban trabajar en el campo”.

Por su parte Wilson Cordoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, destacó que “durante el mes de noviembre en Antioquia, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas entrega a 1.977 víctimas su indemnización administrativa por recursos de más de 17 mil millones de pesos. Con estas entregas se llegan a las 246.146 víctimas indemnizadas en el departamento”.