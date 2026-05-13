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    ¡En Enciso ! Un empujón en medio de una pelea le costó la vida a un hombre

    El ciudadano fue auxiliado y trasladado de urgencia a una clínica de Medellín, adonde ingresó el pasado lunes 11 de mayo de 2026.

    Publicado por: SoloDuque

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    Imagen de archivo para ilustrar la nota
    ¡En Enciso ! Un empujón en medio de una pelea le costó la vida a un hombre

    Resumen: Los testimonios señalan que el hoy occiso se vio involucrado en una riña con otro sujeto. En medio del acalorado enfrentamiento físico, la víctima recibió un fuerte empujón

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que comenzó como un altercado callejero terminó en una tragedia en la capital antioqueña. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de un hombre en una Clínica de Medellin, producto de las graves lesiones que sufrió durante un aparente caso de intolerancia.

    Se conoció que la muerte fue consecuencia directa de un trauma craneoencefálico severo, originado por una fuerte caída en medio de una discusión.

    Los hechos: Un altercado en Enciso

    De acuerdo con la información preliminar, el incidente violento tuvo lugar en el barrio Enciso, perteneciente a la comuna 8 (Villahermosa) de Medellín.

    Los testimonios señalan que el hoy occiso se vio involucrado en una riña con otro sujeto. En medio del acalorado enfrentamiento físico, la víctima recibió un fuerte empujón por parte de su oponente, lo que provocó que perdiera el equilibrio, cayera al suelo y se golpeara violentamente la cabeza contra el pavimento.

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    Atención médica y complicaciones

    Tras el fuerte impacto, el ciudadano fue auxiliado y trasladado de urgencia a la clínica, donde ingresó el pasado lunes 11 de mayo de 2026.

    A su llegada, los especialistas médicos determinaron que el paciente presentaba un grave trauma craneoencefálico debido al golpe. A pesar de los esfuerzos del personal de la salud por estabilizarlo, el cuadro clínico del hombre se complicó con el paso de las horas, derivando lamentablemente en su deceso.

    Por el momento, la identidad de la víctima fatal no ha sido revelada públicamente. Unidades de la Policía Judicial y de investigación criminal asumieron el caso para realizar las tareas pertinentes y dar inicio a las investigaciones que lleven a esclarecer la muerte.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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