Resumen: Mondher Kebaier sería el encargado de asumir las riendas del equipo. Su designación fue rápida dado que ya se encontraba en Monterrey

¡En el Mundial no hay tiempo de llorar! El reemplazo del técnico de Túnez está en la comitiva

Minuto30.com .- El Mundial de fútbol no da tiempo para llorar las derrotas ni guardar lutos. Apenas unas horas después de la dura caída por 1-5 frente a Suecia en su debut, la selección de Túnez aplicó la popular premisa: «a rey muerto, rey puesto».

Ante el riesgo de una eliminación prematura, la dirigencia decidió cortar por lo sano para no dejar hundir el barco.

Los detalles del cambio de mando

Reunión de emergencia y despido: Medios africanos revelaron que los directivos de la Federación Tunecina se reunieron de urgencia en el hotel de concentración en Monterrey, donde determinaron por unanimidad rescindir el contrato de Sabri Lamouchi.

Crónica de una salida anunciada: La destitución se dio poco después de que el propio Lamouchi admitiera, en la conferencia de prensa posterior al partido, la pésima imagen que dejó su escuadra en el terreno de juego.

El relevo inmediato: Mondher Kebaier sería el encargado de asumir las riendas del equipo. Su designación fue rápida dado que ya se encontraba en Monterrey, pues era el secretario técnico de la delegación.

El impedimento de la leyenda: Aunque la opción de dejar a cargo al asistente Wahib Khazri (estrella norteafricana y capitán en los mundiales de 2018 y 2022) estaba sobre la mesa, esto no fue posible ya que no cuenta con los certificados de formación exigidos por la normativa para dirigir oficialmente.

Lo que sigue para la escuadra africana

En un torneo tan fugaz, donde la clasificación se define en tan solo tres encuentros, Mondher Kebaier asume la dirección técnica con la enorme presión de conseguir una victoria obligada. Los próximos retos para Túnez son vitales:

Sábado 20 de junio: Frente a la selección de Japón (Monterrey).

Jueves 25 de junio: Frente a la selección de Países Bajos (Kansas City).