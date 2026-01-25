En el DIM, «Más sabe el diablo por viejo»

Resumen: Sería una ligereza de mi parte decir que las criticas que se vienen haciendo por parte de cierto sector de la hinchada, es por los malos resultados del inicio de esta temporada por parte de Alejandro Restrepo y no es así

Indica el dicho popular que “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”, lo que precisa que la sabiduría de la experiencia se debe tomar como base para no caer en los mismos errores del pasado, pero para el infortunio de la poderosa hinchada, la nefasta dirigencia del “Equipo del Pueblo” no han podido entender.

Sería una ligereza de mi parte decir que las criticas que se vienen haciendo por parte de cierto sector de la hinchada, es por los malos resultados del inicio de esta temporada por parte de Alejandro Restrepo y no es así. Es la consecuencia de la pérdida de confianza en un técnico que ha perdido finales, que no convence con su propuesta táctica de juego, de alguien que podrá ganar, ocupar primeros lugares y meter al equipo a un octogonal, pero que no cuenta en estos momentos con el respaldo como para creer que lo va a sacar campeón.

Se parte de la base que el timonel escarlata lleva un proceso, pero la realidad es otra, su equipo no convence, no juega bien y para su infortunio ha empezado mal en el presente campeonato. La paciencia de la poderosa hinchada se ha agotado y los malos resultados ante el Pasto y el Cali no le han ayudado como para calmar las aguas turbias en las que se encuentra en estos momentos. La pregunta es: ¿qué más necesita para entender que su enfoque no funciona?

Es claro que la culpa no es solo de Alejandro. La nefasta dirigencia encabezada por el indeseable de Federico Spada ha sido cómplice de esta situación. La falta de una real inversión en jugadores top es un error garrafal. Si Raúl Giraldo no tiene con que pues que se haga a un lado y le de el paso a verdaderos inversionistas que lo tengan y den la posibilidad de tener un equipo a la altura de nuestra ciudad. ¿Cómo se puede esperar que el ‘Decano’ compita al más alto nivel si no se invierte en talento? ¿Es con la llegada de agentes libres? ¿De jugadores tipo Didier Moreno o Cataño? La hinchada merece lo mejor, y el equipo también.

Dirá Alejandro que con la llegada de los nuevos jugadores se debe esperar para que los mismos se acoplen, pero sería una verdad a medias porque el eje central del equipo es el mismo y la propuesta de juego no la ha cambiado. La presión por parte de la poderosa hinchada es tal que es difícil sostener a un técnico que no tiene ni la confianza ni el respaldo como para aguantarlo. Lo peor de esto es que la nefasta dirigencia lo sacará cuando ya sea demasiado tarde y nos dirán como siempre que el nuevo técnico habrá que darle un compás de espera para implementar su estilo de juego.

La ilusión de la poderosa hinchada se está desvaneciendo y es hora que la nefasta dirigencia asuma su responsabilidad. El “Medallo” es un equipo grande, con una historia, una tradición, el mismo que lleva el nombre de una ciudad referente en el ámbito mundial y por ello se merece un técnico ganador de finales, de roce internacional en Copa Libertadores y de unos verdaderos propietarios que inviertan. La sabiduría del diablo indica que sabe más por viejo que por diablo, por lo tal es preciso decir sin duda alguna que ya es hora de cambiar en el Deportivo Independiente Medellín.