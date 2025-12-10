Minuto30
  • ¿En duda el Mundial para Daniel Muñoz? Operación confirmada para el crack de la Selección Colombia

    daniel munoz rodilla
    Foto: Daniel Muñoz
    Resumen: Muñoz es considerado una ficha clave tanto en el esquema del equipo inglés como en la Selección Colombia, por lo que su baja es sensible para ambas escuadras.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El lateral derecho antioqueño Daniel Muñoz deberá pasar por el quirófano debido a una lesión en la rodilla que resultó ser más trascendente de lo que se esperaba inicialmente, según confirmó el propio cuerpo técnico de su club.

    El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, fue quien dio la noticia en la conferencia de prensa previa al encuentro de este jueves ante el Shelbourne Football Club por la quinta fecha de la Conference League. Glasner declaró: “Echaremos de menos a Dani unas semanas, será operado”.

    Muñoz es considerado una ficha clave tanto en el esquema del equipo inglés como en la Selección Colombia, por lo que su baja es sensible para ambas escuadras.

    Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre el tiempo exacto de incapacidad, se especula que Muñoz podría estar fuera de las canchas entre uno y dos meses. Sin embargo, las expectativas indican que el jugador debería recuperarse completamente para llegar sin problemas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

