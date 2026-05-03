Resumen: Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido revelada. Las autoridades confirmaron que los hechos y las causas del deceso aún son materia de investigación.

¡En desarrollo! Autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo en El Carmen de Viboral

Minuto30.com .- La tarde de este domingo 3 de mayo, hay conmoción en El Carmen de Viboral, oriente antioqueño, tras reportarse una emergencia durante las últimas horas. Las autoridades locales confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una residencia ubicada en el casco urbano de la localidad.

El reporte ciudadano alertó a las entidades de emergencia, lo que generó un rápido despliegue institucional en el lugar de los hechos. La escena fue atendida de manera articulada por:

Cuerpo de Bomberos: Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Carmen de Viboral llegaron al sitio como primeros respondientes.

Policía Nacional: Efectivos del cuadrante acordonaron la zona para asegurar la escena.

Investigación Criminal: Unidades de criminalística y Policía Judicial hicieron presencia para llevar a cabo los actos urgentes, la inspección técnica del cadáver y la recolección de material probatorio en la vivienda.

Causas por establecer

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido revelada. Las autoridades confirmaron que los hechos y las causas del deceso aún son materia de investigación.

El cuerpo será trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se determinará si la muerte fue producto de causas naturales, un accidente doméstico o si se trata de un hecho violento.

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