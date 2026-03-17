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    En Consejo de Ministros: Petro ordena la liquidación de todas las EPS en quiebra tras revés judicial en Antioquia

    La gran incógnita que hoy embarga a millones de colombianos es el futuro de su atención médica

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto sacada de archivo.
    En Consejo de Ministros: Petro ordena la liquidación de todas las EPS en quiebra tras revés judicial en Antioquia

    Resumen: La gran incógnita que hoy embarga a millones de colombianos es el futuro de su atención médica

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un giro radical que sacude el sistema de salud colombiano, el presidente Gustavo Petro impartió este lunes una orden tajante a los ministerios de Salud y Hacienda: liquidar de inmediato todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra.

    La decisión, revelada durante el consejo de ministros, se produce en un clima de alta tensión tras la suspensión de su decreto de reordenamiento de afiliados por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, un fallo que el mandatario calificó como una “política de atranque.

    “Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio”

    El jefe de Estado fue enfático al señalar que, ante el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso y la imposibilidad de aplicar decretos administrativos debido a decisiones judiciales, el camino de la liquidación es el único restante.

    “Todas las (EPS) que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas”, sentenció el mandatario, confirmando además que el Gobierno volverá a radicar el proyecto de ley el próximo 20 de julio.

    El choque con la justicia antioqueña

    El detonante de esta orden fue el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que tumbó el decreto nacional con el que el Gobierno pretendía trasladar a tres millones de usuarios hacia la Nueva EPS.

    Petro arremetió contra la decisión judicial argumentando que el tribunal “no tenía competencia” para anular una norma de carácter nacional. Según el presidente, este fallo impide la eficiencia del sistema preventivo regional y acelera el colapso financiero.

    “El tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia. Evitó la solución del Gobierno y eso conduce a que hoy todas las EPS estén quebradas”, afirmó Petro.

    ¿Qué pasará con los usuarios?

    La gran incógnita que hoy embarga a millones de colombianos es el futuro de su atención médica. Al ordenarse la liquidación de las entidades insolventes, se espera una transición masiva de afiliados, un proceso que históricamente ha generado traumatismos en la entrega de medicamentos y la asignación de citas especialistas.

    Puntos clave de la crisis

    Liquidación masiva: Se verán afectadas tanto las EPS privadas como las que tienen participación pública si no cumplen con los indicadores financieros.

    Nueva EPS bajo presión: Al ser la receptora principal, la entidad enfrentará un reto logístico sin precedentes.

    Incertidumbre jurídica: El cuestionamiento de Petro a la competencia del tribunal antioqueño abre un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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