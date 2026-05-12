¡En «cogollitos»! Capturado vendiendo marihuana dentro de Transmilenio

Resumen: Al individuo le fueron halladas e incautadas más de 100 dosis de marihuana, las cuales presuntamente pretendía distribuir aprovechando el flujo de personas en el transporte público.

Minuto30.com .- En una efectiva acción coordinada entre la ciudadanía y las autoridades, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de un hombre de 21 años al interior del sistema de transporte masivo TransMilenio. El sujeto, que portaba una importante cantidad de estupefacientes, intentó ejecutar una peligrosa maniobra de escape tras verse acorralado.

Denuncia ciudadana y huida temeraria

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, los hechos se registraron en la estación Virrey, ubicada en el norte de la capital.

La alerta inicial se generó al interior de uno de los buses articulados. Varios pasajeros que se movilizaban en el sistema se percataron de que el joven, al parecer, se encontraba comercializando marihuana a bordo del vehículo, por lo que decidieron denunciarlo de inmediato ante el personal de seguridad y los uniformados apostados en la estación.

Al notar que había sido delatado por los propios usuarios y que la Policía se aproximaba para requerirlo, el sujeto tomó una decisión desesperada: intentó saltar directamente a la vía exclusiva de los articulados para huir del lugar, poniendo en grave riesgo su integridad y la operación del sistema.

Captura en Transmilenio e incautación

Pese a su intento de fuga, la rápida intervención de los patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá impidió que el hombre de 21 años lograra su cometido, siendo interceptado y reducido en la misma estación.

Durante el respectivo procedimiento de registro y requisa, los uniformados comprobaron las denuncias de los pasajeros. Al individuo le fueron halladas e incautadas más de 100 dosis de marihuana, las cuales presuntamente pretendía distribuir aprovechando el flujo de personas en el transporte público.

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El joven capturado, junto con los estupefacientes decomisados, fue trasladado y dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes para que responda por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.