En cinco localidades de Bogotá habrá corte de luz

Resumen: Meta description: Enel Colombia realiza trabajos de mantenimiento este jueves 18 de abril en Bogotá. Habrá cortes de energía en las siguientes zonas: Localidad Santa Fe: De la carrera 7 a carrera 10 entre calle 21 a calle 24 - Barrio Las Nieves (de 8:45 a.m. a 5:00 p.m.) Localidad Usaquén: De la calle 181 a calle 183 entre carrera 18 a carrera 20 - Barrio San Antonio Noroccidental (de 8:15 a.m. a 5:00 p.m.) Localidad Ciudad Bolívar: Vereda Quiba Alta - Barrio Quiba Alto (de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.) Localidad Ciudad Bolívar: Vereda Pasquilla - Barrio Santa Barbara (de 9:00 a.m. a 5:30 p.m.) Localidad Ciudad Bolívar: Vereda Santa Rosa - Barrio Santa Rosa (de 9:00 a.m. a 5:30 p.m.) Localidad Puente Aranda: De la calle 0 a calle 2 entre carrera 36 a carrera 39 - Barrio Jorge Gaitan Cortes (de 9:15 a.m. a 3:00 p.m.) Localidad Puente Aranda: De la calle 8 sur a calle 10 sur entre carrera 37 a carrera 39 - Barrio Remanso (de 9:15 a.m. a 3:00 p.m.) Localidad Puente Aranda: De la carrera 36 a carrera 38 entre calle 0 a calle 2 - Barrio Santa Matilde (de 9:15 a.m. a 3:00 p.m.) Localidad Sumapaz: Vereda Las Animas - Barrio Las Animas (de 10:15 a.m. a 6:15 p.m.) Localidad Sumapaz: Vereda Las Auras - Barrio Las Auras (de 10:15 a.m. a 6:15 p.m.) Localidad Sumapaz: Vereda Las Palmas - Barrio Las Palmas (de 10:15 a.m. a 6:15 p.m.) Localidad Sumapaz: Vereda Las Sopas - Barrio Las Sopas (de 10:15 a.m. a 6:15 p.m.)