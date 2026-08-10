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    ¡En chanclas y sudadera! Juan Pablo Osorio se perdió en Santo Domingo Savio

    Juan Pablo Osorio Betancur, de 37 años, desapareció en el sector La Polvorera de Santo Domingo Savio (Medellín). Si tiene información, escriba

    Publicado por: SoloDuque

    juan pablo desap
    ¡En chanclas y sudadera! Juan Pablo Osorio se perdió en Santo Domingo Savio

    Resumen: Juan Pablo Osorio Betancur, de 37 años, desapareció en el sector La Polvorera de Santo Domingo Savio (Medellín). Si tiene información, escriba al 3185324474

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    Minuto30.com .-  La angustia y la incertidumbre embargan a la familia de Juan Pablo Osorio Betancur, un ciudadano de 37 años de edad que es buscado incansablemente tras perderse todo rastro de su paradero en la zona nororiental de la capital antioqueña.

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades, Juan Pablo fue visto por última vez el pasado jueves 30 de julio de 2026 en inmediaciones del sector conocido como La Polvorera, en el barrio Santo Domingo Savio de Medellín.

    Características y prendas de vestir

    Para facilitar su pronta identificación en las calles o centros asistenciales, el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía ha revelado las características de la ropa que llevaba puesta el día en que se reportó su desaparición. Juan Pablo vestía de manera informal:

    • Camiseta: Color gris.

    • Pantalón: Tipo sudadera, de color gris.

    • Calzado: Chanclas de color blanco.

    En el reporte de identidad se detalla que es un hombre de nacionalidad colombiana y de 37 años de edad. Hasta el momento del registro, no se reportaron señales particulares, tatuajes o cicatrices específicas.

    Líneas de atención y contacto

    El caso ya está siendo gestionado por las autoridades competentes, pero la ayuda ciudadana es el factor más importante en estas circunstancias. Si usted ha visto a Juan Pablo, frecuenta el nororiente de Medellín y tiene algún dato sobre su ubicación actual, por favor comuníquese de manera inmediata.

    📞 Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía (WhatsApp): 318 532 44 74

    Si no tiene información directa, compartir este artículo aumenta las probabilidades de un pronto reencuentro con sus seres queridos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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