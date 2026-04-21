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    ¡En busca del milagro! Medellín recibe a Boyacá Chicó obligado a golear para soñar con la clasificación

    El ‘Poderoso de la Montaña’ recibirá a Boyacá Chicó para disputar el juego que se encontraba aplazado desde la fecha 10 de la Liga.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Virgen del agarradero! Alarma en el DIM por la lesión del goleador del ‘Poderoso’
    El "polaco" Francisco Fydriszewski, en una imagen de archivo. Foto: DIM
    ¡En busca del milagro! Medellín recibe a Boyacá Chicó obligado a golear para soñar con la clasificación

    Resumen: Este miércoles, 22 de abril, el Deportivo Independiente Medellín se pondrá al día con el calendario del torneo local. El 'Poderoso de la Montaña' recibirá a Boyacá Chicó para disputar el juego que se encontraba aplazado desde la fecha 10 de la Liga.

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    Minuto30.com .- Este miércoles, 22 de abril, el Deportivo Independiente Medellín se pondrá al día con el calendario del torneo local. El ‘Poderoso de la Montaña’ recibirá a Boyacá Chicó para disputar el juego que se encontraba aplazado desde la fecha 10 de la Liga.

    Un respiro insuficiente y un panorama complejo

    Los dirigidos por Alejandro Restrepo llegan a este compromiso tras conseguir una victoria vital por la mínima diferencia en su visita a Alianza en Valledupar. Sin embargo, aunque sumaron de a tres, el equipo apenas alcanzó la línea de los 20 puntos, manteniéndose relegado en la casilla 14 de la tabla de posiciones.

    Las cuentas del ‘Poderoso’: se necesita un milagro

    Tras la victoria de Atlético Nacional ante Bucaramanga, las opciones matemáticas del DIM se reavivan. Para lograr entrar al anhelado grupo de los ocho y arrebatarle el puesto a Independiente Santa Fe, el rojo antioqueño tiene cero margen de error y necesita cumplir con una serie de tareas titánicas:

    Goleada obligatoria: No basta con ganar este miércoles ante el conjunto ajedrezado; Medellín necesita imponerse por una diferencia de al menos 4 goles.

    Puntaje perfecto: Además de la goleada el próximo miércoles, el equipo está obligado a ganar los dos partidos que le restan en la fase de todos contra todos.

    Maratón de partidos en el Atanasio

    El reto para la plantilla será aún mayor debido a la exigente seguidilla de partidos que se avecina. El equipo deberá alternar su lucha agónica en la Liga con sus compromisos internacionales, enfrentando el siguiente calendario de cierres en casa:

    Sábado, 25 de abril: Recibe a Fortaleza (Liga).

    Jueves, 30 de abril: Recibe a Cusco FC (Copa Libertadores).

    Sábado, 2 de mayo: Recibe a Águilas Doradas (Liga).

    El Atanasio Girardot será el escenario donde el Medellín se jugará, en menos de dos semanas, el semestre completo a nivel local y continental.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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