¡En busca del milagro! Medellín recibe a Boyacá Chicó obligado a golear para soñar con la clasificación

Resumen: Este miércoles, 22 de abril, el Deportivo Independiente Medellín se pondrá al día con el calendario del torneo local. El 'Poderoso de la Montaña' recibirá a Boyacá Chicó para disputar el juego que se encontraba aplazado desde la fecha 10 de la Liga.
Minuto30.com .- Este miércoles, 22 de abril, el Deportivo Independiente Medellín se pondrá al día con el calendario del torneo local. El ‘Poderoso de la Montaña’ recibirá a Boyacá Chicó para disputar el juego que se encontraba aplazado desde la fecha 10 de la Liga.
Un respiro insuficiente y un panorama complejo
Los dirigidos por Alejandro Restrepo llegan a este compromiso tras conseguir una victoria vital por la mínima diferencia en su visita a Alianza en Valledupar. Sin embargo, aunque sumaron de a tres, el equipo apenas alcanzó la línea de los 20 puntos, manteniéndose relegado en la casilla 14 de la tabla de posiciones.
Las cuentas del ‘Poderoso’: se necesita un milagro
Tras la victoria de Atlético Nacional ante Bucaramanga, las opciones matemáticas del DIM se reavivan. Para lograr entrar al anhelado grupo de los ocho y arrebatarle el puesto a Independiente Santa Fe, el rojo antioqueño tiene cero margen de error y necesita cumplir con una serie de tareas titánicas:
Goleada obligatoria: No basta con ganar este miércoles ante el conjunto ajedrezado; Medellín necesita imponerse por una diferencia de al menos 4 goles.
Puntaje perfecto: Además de la goleada el próximo miércoles, el equipo está obligado a ganar los dos partidos que le restan en la fase de todos contra todos.
Maratón de partidos en el Atanasio
El reto para la plantilla será aún mayor debido a la exigente seguidilla de partidos que se avecina. El equipo deberá alternar su lucha agónica en la Liga con sus compromisos internacionales, enfrentando el siguiente calendario de cierres en casa:
Sábado, 25 de abril: Recibe a Fortaleza (Liga).
Jueves, 30 de abril: Recibe a Cusco FC (Copa Libertadores).
Sábado, 2 de mayo: Recibe a Águilas Doradas (Liga).
El Atanasio Girardot será el escenario donde el Medellín se jugará, en menos de dos semanas, el semestre completo a nivel local y continental.
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