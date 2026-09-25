En busca de un hogar: «Benito», un carismático perrito que espera por una adopción responsable

Resumen: Las personas interesadas en abrirle las puertas de su hogar y darle una segunda oportunidad a esta mascota, pueden comunicarse directamente al whatsapp
Minuto30.com .- Defensores de los animales han extendido una invitación a la comunidad para encontrarle un hogar definitivo a ‘Benito’, un canino que se encuentra a la espera de una familia dispuesta a brindarle cuidado y afecto.
De acuerdo con la información compartida para promover su búsqueda de hogar,acá los detalles de esta oportunidad de adopción:
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El compañero ideal: ‘Benito’ es descrito como un hermoso perrito, dispuesto a entregar amor y compañía incondicional a su nueva familia durante muchos años.
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Compromiso requerido: El llamado hace un énfasis especial en la necesidad de encontrar a alguien que garantice una adopción completamente responsable, ofreciéndole un entorno seguro y bienestar a largo plazo.
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Línea de contacto: Las personas interesadas en abrirle las puertas de su hogar y darle una segunda oportunidad a esta mascota, pueden comunicarse directamente al whatsapp 301 223 1308 para recibir más información e iniciar el proceso.
Benito busca encontrar pronto la oportunidad de iniciar una nueva vida rodeado de cariño.
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