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    En busca de un hogar: «Benito», un carismático perrito que espera por una adopción responsable

    Las personas interesadas en abrirle las puertas de su hogar y darle una segunda oportunidad a esta mascota, pueden comunicarse directamente al whatsapp

    Publicado por: SoloDuque

    En busca de un hogar: «Benito», un carismático perrito que espera por una adopción responsable

    Resumen: Las personas interesadas en abrirle las puertas de su hogar y darle una segunda oportunidad a esta mascota, pueden comunicarse directamente al whatsapp

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    Minuto30.com .- Defensores de los animales han extendido una invitación a la comunidad para encontrarle un hogar definitivo a ‘Benito’, un canino que se encuentra a la espera de una familia dispuesta a brindarle cuidado y afecto.

    benito adopta

    De acuerdo con la información compartida para promover su búsqueda de hogar,acá los detalles de esta oportunidad de adopción:

    • El compañero ideal: ‘Benito’ es descrito como un hermoso perrito, dispuesto a entregar amor y compañía incondicional a su nueva familia durante muchos años.

    • Compromiso requerido: El llamado hace un énfasis especial en la necesidad de encontrar a alguien que garantice una adopción completamente responsable, ofreciéndole un entorno seguro y bienestar a largo plazo.

    • Línea de contacto: Las personas interesadas en abrirle las puertas de su hogar y darle una segunda oportunidad a esta mascota, pueden comunicarse directamente al whatsapp 301 223 1308 para recibir más información e iniciar el proceso.

    Benito busca encontrar pronto la oportunidad de iniciar una nueva vida rodeado de cariño.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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