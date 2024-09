Fiebre amarilla en Bucaramanga: impresionante banderazo en la ciudad bonita

Resumen: ¡Bucaramanga vibra de amarillo y verde! La ciudad espera con ansias la final del fútbol colombiano Bucaramanga vive una auténtica fiebre por su equipo, Atlético Bucaramanga, que se prepara para disputar la final del fútbol colombiano contra Independiente Santa Fe. Desde el pasado domingo 2 de junio, cuando la victoria de los Leopardos y la derrota del Junior los metieron en la final, la ciudad no ha parado de celebrar. Es la segunda vez en 75 años de historia que Bucaramanga llega a una final y la primera en la era de los torneos cortos. Los hinchas sueñan con la primera estrella y no han parado de festejar, alentar y enviar buenas energías a los jugadores. Las boletas para el estadio Alfonso López se agotaron en cuestión de minutos, pero para aquellos que no podrán entrar al estadio, diferentes emisoras y alcaldías santandereanas han organizado un plan B. Pantallas gigantes se instalarán en Bucaramanga y varias poblaciones del Santander para que los aficionados se reúnan y vivan la final junto a su equipo. José Ordoñez, el popular hincha conocido por su frase "Ordéñese de la risa" y por su grito de guerra "Rumbo a la Libertadores", hizo un llamado a la comunidad a vivir la fiesta en paz y con respeto hacia los hinchas de Santa Fe que también estarán presentes en la ciudad. A pocas horas del partido, la pasión y la fe se sienten en cada esquina de Bucaramanga. El color amarillo y verde invade las calles y el sueño de la primera estrella está más vivo que nunca.