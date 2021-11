FOTOS: En bikini, Maia presumió su barriguita de embarazo

Maia, de 40 años, dejó ver a sus seguidores la barriguita que tiene en su embarazo que anunció en octubre, más de un usuario de las redes quedó enternecido con la imagen de la cantante.

Hace algunos días, la compositora barranquillera de 40 años publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con la que presumió su figura de futura madre.

«Ahora el barrigón me saca a pasear a mí. ¡Y no es nada, lo que faaallllta por crecer 🤰🏽! En el 9no mes me iré pa’lante 😜🤭», escribió Maia y los comentarios no se hicieron esperar.

«Más linda que siempre 😍felicidades por montones 😍», «Hermosa!! El embarazo es una etapa divina!!!! ❤️», «Omg! Que hermosa luces con es pancita ! Felicidades 🎉», son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

La cantante Maia a mediados de octubre anunció su embarazo.

