Resumen: Al momento del incendio, la mujer se encontraba sumida en un sueño profundo, producto de unos medicamentos prescritos.

En Bello investigan la extraña muerte de una mujer: se habría intoxicado con CO2 ¿y su pareja no la socorrió?

Minuto30.com .- Una dolorosa tragedia enluta a una familia tras el fallecimiento de una mujer que resultó gravemente afectada durante un incendio estructural en el municipio de Bello. Los hechos, que son materia de investigación por parte de las autoridades, ocurrieron en una habitación que la víctima compartía ocasionalmente con su compañero sentimental.

Según los primeros reportes, una sorpresiva conflagración se desató en el lugar por causas que aún están siendo establecidas.

Un escape imposible y el presunto abandono

El caso ha generado gran conmoción debido a los dramáticos detalles que rodearon la emergencia. Al momento del incendio, la mujer se encontraba sumida en un sueño profundo, producto de unos medicamentos prescritos.

Esta condición de sedación le impidió percatarse del peligro y escapar. Sin embargo, el detalle que ha encendido las alarmas de los investigadores es la actuación de su pareja sentimental.

La reconstrucción preliminar de los hechos arroja el siguiente desenlace:

El abandono: Al iniciar las llamas, el novio de la víctima habría logrado salir ileso de la vivienda, dejando a la mujer atrás en medio del humo.

El rescate: Vecinos y organismos de socorro lograron extraer a la mujer de la habitación, pero ya había estado expuesta por un tiempo prolongado a los letales gases producidos por la combustión.

Atención médica: Fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en el municipio de Bello y, debido a la gravedad de su estado, tuvo que ser remitida a un hospital de mayor nivel de complejidad.

El deceso: Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció horas después. El dictamen preliminar señala una muerte accidental por intoxicación con CO2 (dióxido de carbono) e inhalación prolongada de gases.

Las autoridades competentes han iniciado las indagaciones pertinentes para esclarecer el origen del fuego y determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal u omisión de socorro por parte del compañero sentimental de la fallecida.