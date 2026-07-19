Resumen: Este exitoso operativo, que salvaguardó la fauna y flora local, fue posible gracias al trabajo conjunto y la rápida coordinación entre la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio

En Bello capturan a presunto pirómano, sería responsable de prenderle fuego a una montaña

Minuto30.com .- La oportuna reacción de los organismos de socorro y la valiente colaboración ciudadana fueron determinantes para evitar una tragedia ambiental durante la mañana de este domingo en el municipio de Bello. Tras desatarse un peligroso incendio de cobertura vegetal en el sector conocido como Norteamérica, las autoridades lograron sofocar las llamas y capturaron en flagrancia a un sujeto señalado de ser el presunto responsable de iniciar el fuego.

El incidente, que amenazaba con extenderse rápidamente debido a las condiciones del terreno, activó los protocolos de emergencia locales, demostrando la eficacia de la articulación institucional en el norte del Valle de Aburrá.

¿Cómo se controló la emergencia en el sector Norteamérica?

Una vez reportada la columna de humo, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello se desplazaron de inmediato a la zona afectada. Gracias a su rápida y técnica intervención, los socorristas lograron controlar y liquidar las llamas oportunamente, evitando que el incendio forestal se propagara hacia otras áreas de vegetación o pusiera en riesgo infraestructuras cercanas.

¿Cómo se logró la captura del presunto pirómano?

El hecho tomó un giro judicial gracias a la rápida acción de los habitantes de la zona. Mientras los bomberos luchaban contra el fuego, la comunidad señaló directamente a un individuo como el causante de haber iniciado la conflagración.

Atendiendo el llamado ciudadano, las autoridades policiales procedieron con la captura inmediata del sospechoso. El individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes, como la Fiscalía, donde se determinará su situación jurídica por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Articulación institucional frente a las emergencias

Este exitoso operativo, que salvaguardó la fauna y flora local, fue posible gracias al trabajo conjunto y la rápida coordinación entre la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para seguir denunciando cualquier actividad sospechosa que atente contra el ecosistema, especialmente en temporadas de alta vulnerabilidad a los incendios forestales.