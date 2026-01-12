En Bello buscan a ‘Lupe’, una perrita que se perdió en el sector de Playa Rica

Minuto30.com .- La familia de Lupe, una perrita criolla, pide la ayuda de toda la comunidad del norte del Valle de Aburrá para encontrarla. La mascota se extravió en el barrio Playa Rica, en el municipio de Bello, y su ausencia tiene muy preocupados a sus seres queridos.

Detalles de la búsqueda:

Nombre: Lupe.

Raza: Criolla.

Color: Café oscuro con manchas a tonos café amarillosos.

Última vez vista: Fue reportada recientemente por el sector de El Trapiche, en Bello.

¿Cómo ayudar?

Si usted vive en Playa Rica, El Trapiche o barrios aledaños, y ha visto a una perrita con estas características o la tiene resguardada, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:

Celular de contacto: 311 644 0609

Cualquier información que permita dar con su ubicación será de gran ayuda para que Lupe regrese a su hogar lo antes posible.