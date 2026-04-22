Resumen: La Alcaldía de Bello realiza, del 18 al 25 de abril, la Semana del Idioma “Entre voces y letras”, una gran apuesta cultural que contará con más de 500 actividades distribuidas en bibliotecas, colegios, parques y estaciones del Metro. Con el objetivo de fomentar la lectura, la escritura y la identidad ciudadana, la programación ofrecerá espacios para todas las edades, incluyendo la final del Concurso de Ortografía, lanzamientos de libros de autores locales, la celebración del Día del Bibliotecario, presentaciones de danza y teatro, el tradicional homenaje por el natalicio del expresidente Marco Fidel Suárez y la premiación del concurso literario “Los sueños de Luciano Pulgar”.

En Bello avanza la Semana del idioma con más de 500 actividades

Con el firme propósito de resaltar el poder de la palabra y la riqueza de la diversidad lingüística, la ciudad de Bello está celebrando la Semana del Idioma “Entre voces y letras”. Este gran evento cultural, que se lleva a cabo del 18 al 25 de abril, convierte al municipio en un escenario vibrante de literatura, arte y comunidad.

La Alcaldía de Bello ha desplegado una ambiciosa agenda que supera las 500 actividades, descentralizando la cultura para llevarla a todos los rincones de la ciudad. Las bibliotecas, instituciones educativas, parques, centros comerciales y hasta las estaciones del Metro se transformarán en espacios de encuentro para fomentar la lectura, la escritura y la inclusión social.

¿Qué hay para hacer? Una agenda para todos los públicos

La programación de “Entre voces y letras” ha sido diseñada para impactar a niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo el vínculo de la ciudadanía con los libros y la identidad cultural. Entre los eventos más destacados se encuentran:

Gran final del Concurso de Ortografía: Tras varias jornadas eliminatorias entre instituciones educativas oficiales y de cobertura, los mejores estudiantes se medirán en la gran final el sábado 25 de abril.

Lanzamientos literarios: La semana servirá de vitrina para autores locales y nacionales con la presentación de obras como:

“Los secretos del zodiaco” de Mauricio Salazar.

“La casa de los tucanes” de Catalina Merino.

“Restos de abril y los otros llantos” (poemas) de Wilmar Tapas.

“El paso a la palabra” de Walther Espinal.

“La historia de mi barrio Pérez y Nazareth” de José María Restrepo.

Toma cultural y artística: Los asistentes podrán disfrutar de encuentros de oratoria, muestras de cine, espacios de conversación, presentaciones teatrales, espectáculos circenses y una feria artesanal, todo esto enmarcado también en la celebración de la Semana de la Danza y el Día del Bibliotecario.

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Homenajes a la identidad bellanita

La Semana del Idioma en Bello no podría estar completa sin rendir tributo a sus grandes referentes históricos y literarios.

Natalicio de Marco Fidel Suárez: El 23 de abril, a las 10:00 a. m., se llevará a cabo la tradicional conmemoración del natalicio del ilustre expresidente y humanista bellanita, una figura central de las letras colombianas.

Premio “Los sueños de Luciano Pulgar”: El viernes 24 de abril, la Secretaría de Cultura galardonará el talento local con la premiación de este importante concurso de literatura, el cual busca promover la creatividad y la escritura en todas las edades.

Con esta robusta iniciativa, Bello se consolida como un territorio que celebra la palabra como herramienta de transformación social. La programación completa y detallada por días y horarios estará disponible próximamente a través de la página web oficial y las redes sociales de la Alcaldía de Bello.

En Bello avanza la Semana del idioma con más de 500 actividades