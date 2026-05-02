¡En Bello! Abuela en riesgo de muerte espera traslado vital: Nueva EPS aun no lo autoriza

Minuto30.com .- Un dramático llamado de auxilio es emitido por la familia de una adulta mayor, afiliada a la Nueva EPS, quien atraviesa una crítica situación de salud. Sus familiares denuncian un presunto caso de negligencia pues requiere el traslado para recibir el tratamiento adecuado, y pese a que ya fue generada la orden, esta no ha sido efectiva.

Según la denuncia pública, la situación ha escalado a un punto crítico en el que se está vulnerando de manera directa el derecho fundamental a la salud y a la vida de la paciente.

Procedimientos fallidos y deterioro

Los familiares de la adulta mayor relatan que su estancia en el centro médico se ha convertido en un vía crucis pues a la paciente se le habría realizado dos procedimientos médicos que resultaron fallidos debido a que el hospital no cuenta con los equipos adecuados para tratar su condición.

Aseguran que ante la falta de intervención efectiva, el estado físico de la mujer se agrava cada día, al punto de haber desarrollado ya un cuadro de infección durante su hospitalización.

Pese a la urgencia, la paciente lleva semanas esperando la autorización y gestión de una remisión hacia una clínica de mayor nivel, traslado que no se materializa.

Tutela sin resolver

Según el denunciante, la familia interpuso una acción de tutela hace más de 20 días exigiendo la protección de sus derechos, la atención integral y el traslado inmediato. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido resuelta.

El clamor de la familia

Frente al riesgo inminente de un desenlace fatal, los denunciantes solicitan el traslado inmediato a una clínica con capacidad real técnica y humana para tratar su patología.

Que se garantice un trato oportuno y respetuoso que salvaguarde su vida.

Piden la acción urgente y directa de la Superintendencia de Salud (Supersalud) y la Secretaría de Salud de Antioquia para lograr que las entidades responsables actúen antes de que sea demasiado tarde.

“Hoy es mi abuela, mañana puede ser cualquiera”, concluye el doloroso llamado de la familia, quienes esperan que la presión pública y mediática logre salvar la vida de la adulta mayor.