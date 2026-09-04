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    En Barrancabermeja condenan a más de 42 años de prisión a un hombre que asesinó a su novia

    El cuerpo de la víctima, doctora de profesión, fue encontrado por la Policía Nacional en el patio de la vivienda.

    Publicado por: SoloDuque

    Cárcel para hombre señalado de presuntamente abusar y lanzar desde un quinto piso a Ana María en Bogotá
    Foto: Archivo.
    En Barrancabermeja condenan a más de 42 años de prisión a un hombre que asesinó a su novia

    Resumen: La investigación, adelantada por una fiscal de la Seccional Santander comprobó que durante la relación de pareja la mujer fue sometida a ciclos de maltrato físico, psicológico y sexual por Amaya Pérez.

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    Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación posibilitaron que un juez de conocimiento condenara a 42 años y 6 meses de prisión a Diego Armando Amaya Pérez, responsable del feminicidio de su novia, de 24 años.

    Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2016 en la vivienda del hoy condenado, ubicada en el barrio Miraflores de Barrancabermeja. Allí, Amaya Pérez golpeó a su pareja y luego la asfixió hasta causarle la muerte.

    El cuerpo de la víctima, doctora de profesión, fue encontrado por la Policía Nacional en el patio de la vivienda.

    La investigación, adelantada por una fiscal de la Seccional Santander comprobó que durante la relación de pareja la mujer fue sometida a ciclos de maltrato físico, psicológico y sexual por Amaya Pérez.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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