Resumen: Autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La causa y la identidad de la persona están "por establecer" debido a las condiciones del cadáver

En avanzado estado de descomposición: hallan cuerpo en un apartamento en Guayabal ¿Cuándo murió el del 111?

Minuto30.com .- En horas de la mañana de este jueves 2 de octubre las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un apartamento marcado con el 111.

La noticia ha generado una rápida movilización de los organismos judiciales hasta el lugar ubicado en el barrio Guayabal, suroccidente de Medellín.

Debido al estado en que fue encontrado, la causa y la manera de la muerte están «por establecer».

El cuerpo es trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán las diligencias necesarias para su identificación y para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

El hallazgo se hizo a eso de las 9 de la mañana.

