EN AUDIO: “No me voy a disculpar porque él fue muy grosero conmigo”, Epa Colombia da su versión de la ‘pelea’ con la Policía

El pasado jueves Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, protagonizó todo un escándalo por propinar varias palabras soeces hacía un hombre del cuerpo de la Policía Nacional, incuso por esta razón fue detenida por las autoridades.

Luego que varios medios de comunicación intentaron contactarse con Daneidy para que diera su versión de los hechos, decidió hablar con La FM donde narró que en ningún momento agredió al policía

Barrera aseguró que el incidente surgió luego de que un uniformado la detuviera por no tener la placa de su moto impresa en el casco: “Iba por la Avenida Primera de Mayo para colocarle la placa al casco de mi moto. La policía me pide los papeles, que ya estaban al día. Tenía un casco nuevo que no tenía la placa puesta porque el anterior me quedaba muy grande. El policía me reconoció de una vez y decidió subir la moto a la grúa”.

“Le dije que me dejara ir, que ya iba justo a poner la placa al casco. Me dijo que ‘usted puede ser muy famosa y todo pero no puede incumplir las normas’. Sin mediar palabra fue tomando la moto. Entonces me empezó a atacar y dijo que me iba a sacar dos multas, una por la infracción y otra por irrespeto. Yo le dije ‘sáquela’ y lo escupí en la cara”, narro para el medio ay mencionado.

Epa Colombia aseguró que los agentes fueron bastante groseros con ella y que todo esto habría sido porque la reconocieron.

“Así como yo le tengo que dar respeto, él debe darme respeto a mí. Yo sé que las personas me odian, pero por ser una persona pública la policía no debe ponerse a montármela. Yo soy una persona, un ser humano, y también me altero como cualquier otro”.

Finalmente, aseguró que aunque sabe que lo que hizo está mal hecho y no debe ser algo que se deba repetir, no piensa disculparse por lo sucedido ya que los agentes fueron groseros con ella.

