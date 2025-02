«En Antioquia no queremos socialismo porque sabemos que fracasó»: Andrés Julián le canta la tabla al Gobierno

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su firme rechazo a la resolución 377 de 2024 del Ministerio de Agricultura, que establece Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el Suroeste antioqueño. Durante una audiencia pública celebrada en el coliseo de Támesis, el mandatario defendió la vocación cafetera y agrícola de la región, asegurando que la resolución es ilegal, viola la Constitución y desconoce la realidad económica y cultural de la subregión.

Rendón calificó la medida como un intento de centralismo, señalando que no se consultó a las comunidades ni a los concejos municipales, lo que constituye una clara violación de la autonomía territorial. “En Antioquia no queremos el socialismo, sabemos que ese modelo fracasó”, expresó, al tiempo que denunció que la resolución usurpa competencias exclusivas de los municipios para definir los usos del suelo en su territorio.

Le puede interesar: ¡Pillaron al “coyote” con uniforme! Oficial de Migración Colombia en problemas por presunto tráfico de migrantes en el Tapón del Darién

El gobernador subrayó que la resolución refleja un desprecio por la economía de mercado y acusó al gobierno de Petro de no tener en cuenta las necesidades de los colombianos. “Esto no es un reality show, esto es muy serio. Los ciudadanos nos eligen para hacer que las cosas pasen, no para espectáculos bochornosos”, indicó.

A la audiencia asistieron los alcaldes de los municipios del Suroeste, así como representantes de otras subregiones de Antioquia, quienes unieron fuerzas para rechazar la medida y defender la democracia y la Constitución. El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, también se mostró en contra de la resolución, destacando que la decisión debería tomarse con la participación activa de los municipios. «Proponemos que se suspenda la implementación de la resolución hasta que haya un verdadero diálogo», concluyó.

La comunidad del Suroeste reiteró su reclamo por la defensa de la autonomía territorial, pidiendo que el gobierno central respete las competencias locales y no imponga decisiones unilaterales que afecten su desarrollo.