En accidente de tránsito murió «Gregori», reconocida figura de la televisión antioqueña

Resumen: Jorge Ignacio Molina, reconocido realizador audiovisual conocido cariñosamente como 'Gregori', perdió la vida en un fatal accidente de tránsito etre Guatapé y El Peñol, en la zona de embalses

Minuto03.com .- Jorge Ignacio Molina, reconocido realizador audiovisual conocido cariñosamente como ‘Gregori’, perdió la vida en un fatal accidente de tránsito registrado durante la noche de este jueves 24 de septiembre en la vía que comunica a los municipios de Guatapé y El Peñol, en el Oriente antioqueño.

La emergencia ocurrió en el corredor vial de la zona de los embalses durante la noche del jueves. Hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron el accidente no han sido especificadas públicamente por las autoridades de tránsito, por lo que el caso es materia de investigación.

Su legado en los medios

Molina era una figura destacada en la región por su valioso aporte a la televisión comunitaria. Actualmente se desempeñaba como realizador y líder del programa «Consciencia Uno», un espacio emitido a través del canal local TV Peñol.

Las directivas y el equipo de trabajo del medio de comunicación expresaron su conmoción por la repentina pérdida de su compañero. «Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de uno de nuestros realizadores […]. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y a la comunidad», señaló el canal en un sentido comunicado.

La trágica partida de ‘Gregori’ deja un profundo vacío en el gremio de los medios alternativos y comunitarios del Oriente antioqueño, mientras la comunidad y sus allegados esperan que las autoridades logren esclarecer los pormenores que rodearon este siniestro.