VIDEO. Empresa minera propietaria de draga quemada en Zaragoza denuncia robo de elementos por parte de la Policía

En un operativo llevado a cabo el pasado 18 de julio, miembros de la Policía Nacional realizaron una quema de una draga en Zaragoza, propiedad de una empresa minera de la zona llamada La Nativa, quienes ahora denuncian que durante el procedimiento, varios elementos de sus trabajadores fueron robados por los uniformados.

“Nosotros nos quedamos sorprendidos al revisar las cámaras, porque los muchachos nos reportan celulares perdidos. En el campamento donde ellos duermen que es aquí al lado donde la draga estaba operando nos reportan que sus objetos personales y bolsos fueron revisados. Se robaron gafas, relojes, billeteras y dinero”, expresó Alex Cossio Correa, Capitán de la Draga La Nativa, en una entrevista.

Además, aseguraron que el hecho quedó registrado en el video de las cámaras de seguridad, con el que respaldan la denuncia pública, y detallaron que en las próximas horas se interpondrá la denuncia oficial ante las autoridades, pues les preocupa que estos elementos no hayan sido reportados como incautados por los miembros de la fuerza pública.

“La prueba de la draga si la tengo, donde uno de los oficiales de la fuerza pública se ve claramente coge uno de los celulares de los muchachos, porque ellos nerviosos tuvieron que salir de la draga temiendo una captura o a un gas lacrimógeno, porque no sabíamos que podía pasar”.

Cabe resaltar, que Cossio expresó su preocupación por el hecho en el que sus trabajadores resultaron siendo víctimas de un supuesto robo por parte de los mismos miembros de la Policía, además mencionó que no entiende la quema de la draga porque esta se encontraba en proceso de formalización y que, incluso, contaban con la documentación que respalda la solicitud.

“Uno no se explica si la fuerza pública está para brindarle seguridad al pueblo. Uno puede entender de pronto porque ellos tenían que hacer su labor, aunque no la comparte, pero entonces, uno no entiende porqué llegan a la draga de esa manera a ultrajar y robar, porque es que prácticamente eso es un robo porque no hicieron un registro de qué se llevaban o algo en sí, porque en el video se ve todo y es la prueba contundente”, explicó.

Asimismo, dejó notar su preocupación por represalias que puedan tomar los uniformados, por lo que entregará la evidencia a las autoridades.

Del mismo modo, sustentó que las intervenciones mineras que realiza su empresa son legales, destacando que realizan las actividades de reforestación correspondientes para formalizar esta actividad en su territorio.

