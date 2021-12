¡Qué tal la delicadeza! Empresa despidió a 900 empleados en una videollamada grupal

En el ojo del huracán se encuentra la empresa estadounidense Better.com, dedicada a realizar préstamos hipotecarios, luego de hacerse viral en redes sociales tras despedir a 900 de sus empleados en una videollamada grupal

Y es que fue el CEO de la compañía, Vishal Garg, quien se encargó de despedir a los empleados pues al parecer, con ello esperan que el negocio hipotecario se reduzca, según indicaron expertos.

Otras posibles hipótesis, es que al ser una compañía digital, se busca automatizar los trabajos en que no sea estrictamente necesaria la mano de obra humana.

compañía despidió a los empleados bajo el argumento de que “el mercado ha cambiado y nosotros debemos cambiar con él para que la empresa sobreviva”.

“Si usted está en esta llamada es porque hace parte del grupo desafortunado que será despedido de manera inmediata”, anunció el CEO de la compañía, Vishal Garg.

The CEO @ https://t.co/VNi1LcKgsg laying off 15% of workforce right before the holidays. Absolute horrible move on his part and making it all about himself. Hope those laid off bounce back quick! #better pic.twitter.com/7r6WGoTqoN

— Mo Stonks (@mgshuheb) December 4, 2021