«Le importó 5»: Emprendora paisa se despachó contra Dani Duke por publicidad que no funciona

Dani Duke es una reconocida influencer que acostumbra hacer pauta publicitaria con algunos emprendimientos a nivel nacional, en este caso una emprendedora paisa denunció la mala publicidad que hace la creadora de contenido.

En las últimas horas circula en redes un video en donde una emprendedora afirmó que pagó una gran suma para que Dani promocionara su marca, pero que esta pauta no le sirvió de nada.

La emprendedora inició el tema en sus historias cuando un seguidor le preguntó si había perdido dinero con algún influencer al pagar una pauta que no haya funcionado y Alejandra respondió con una fotografía de la influencer y escribió «hace poco paute con Daniela Duque y no me fue bien».

Además, añadió que no cumplió ningún objetivo en cuanto a ganancia de seguidores y número de ventas.

«A mí lo que más me molestó de la situación con Dani Duke, la verdad, fue la forma en la cual la manager me contestó y le importó como cinco lo que suceda después de darle el dinero. Entonces, nada, ver que no fui la única y dudé mucho pensando que era mi producto, o el día, o el precio» dijo la emprendedora en su video.

Ella habla de que no es la única porque, cuando subió la queja, muchos emprendedores más le contestaron que a ellos también les había pasado y que, en realidad, Dani no influencia en nada.

Dani Duke no ha hablado del tema.

