«Los emprendedores no necesitan promesas sino un socio estratégico»: Vicepresidente electo reafirma compromiso con las MiPymes

Resumen: El vicepresidente electo José Manuel Restrepo visitó sorpresivamente una heladería en Medellín tras un video viral. Este fue su mensaje sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella

Minuto30.com .- La fuerza de las redes sociales y el llamado de un padre preocupado lograron captar la atención de las más altas esferas políticas del país. En las últimas horas, José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente electo de Colombia, protagonizó un gesto que rápidamente se ha vuelto tendencia: respondió en persona al emotivo video de «Don Fernando», un ciudadano que pedía apoyo para el negocio de su hija.

El escenario de este encuentro fue una pequeña heladería en Medellín, hasta donde Restrepo se desplazó sin previo aviso para conocer de primera mano la realidad de esta joven emprendedora.

El conmovedor llamado de «Don Fernando»

Todo comenzó cuando un video se hizo viral en plataformas digitales. En la grabación, un hombre identificado como Don Fernando pedía ayuda visiblemente conmovido para impulsar el emprendimiento de su hija, advirtiendo sobre lo difícil que es sostener un negocio naciente en el país.

La respuesta del vicepresidente electo no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Restrepo documentó su visita y aprovechó para enviar un mensaje directo al sector productivo del país:

«Ayer vi el video de Don Fernando, un papá pidiendo ayuda para su hija emprendedora. Hoy fui a conocerla. Visité su heladería en Medellín porque los emprendedores no necesitan promesas vacías, necesitan condiciones para trabajar.»

«Un aliado, no un obstáculo»: La promesa del nuevo gobierno

Más allá del gesto humano, la visita de Restrepo sirvió como plataforma para reiterar una de las banderas económicas del gobierno entrante. El vicepresidente electo fue enfático en señalar cuál será la postura de la administración liderada por el presidente electo Abelardo de la Espriella frente a las pequeñas y medianas empresas.

Según detalló en su publicación, el objetivo es eliminar las trabas burocráticas y económicas que asfixian a quienes deciden crear empresa en Colombia:

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Menos promesas, más condiciones: Enfoque en crear un entorno económico viable para el surgimiento de nuevos negocios.

Acompañamiento estatal: Transformar la figura del Estado recaudador a la de un socio estratégico para el crecimiento.

«Le dije lo que le voy a decir a cada emprendedor que sienta que esto está muy difícil: en el gobierno de @ABDELAESPRIELLA van a tener un aliado, no un obstáculo», concluyó Restrepo en su mensaje.

¿Por qué es clave este mensaje para la economía?

En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) representan más del 90% del tejido empresarial y son el principal motor de generación de empleo. Gestos como el ocurrido en Medellín buscan generar un clima de confianza y certidumbre en un sector que constantemente demanda alivios tributarios, acceso a créditos y simplificación de trámites.

Mientras el nuevo gobierno se prepara para asumir las riendas del país, la heladería de la hija de Don Fernando en Medellín hoy no solo cuenta con un nuevo cliente ilustre, sino que se ha convertido en el símbolo de las promesas económicas de la nueva administración.