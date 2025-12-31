Resumen: La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá

Inicie el año con empleo: accede a 535 vacantes de forma virtual hasta el sábado 3 de enero

Minuto30.com .- ¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 535 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 3 de enero de 2026. La mayoría de vacantes abarcan distintos perfiles y niveles de formación, desde cargos operativos y comerciales hasta técnicos y profesionales, en sectores como comercio, servicios, logística, industria y atención al cliente.

Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 3 de enero de 2026, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.

“Cerrar el año con vacantes activas y abrir el 2026 con oportunidades laborales es una señal clara de que en Bogotá el empleo formal no se detiene. Seguimos acercando la oferta a las localidades y facilitando que más personas encuentren opciones de trabajo, incluso en las últimas semanas del año”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Cargos y vacantes disponibles

Hay diversidad de cargos permite que quienes cuentan con formación básica, media, técnica, tecnológica o profesional encuentren alternativas acordes con sus aspiraciones. Algunas de las vacantes son:

Auxiliar de cocina.

Oficiales de obra.

Chef.

Auxiliar de producción – cocina.

Cajera.

Operario de producción y empaque.

Jefe de enfermería extramural.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de enfermería extramural.

Meseros.

Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de odontología.

Practicante de SST – acondicionamiento deportivo.

Técnico eléctrico.

Conductor sector construcción.

Tramitador de aduanas.

Solucionador.

Asesor de cartera.

Profesional I contabilidad.

Profesional II contabilidad.

Asesor.

Coordinador de operaciones de carteras.

Conductor C2.

Auxiliar de mecánica automotriz.

Auxiliar de distribución.

Ingeniero civil.

Ayudante de obra.

Brigadista.

Banderero.

Auxiliar logístico para punto de venta.

Esteticista.

Asesor de cobranza (cartera castigada).

Auxiliar y gestor operativo.

Operador de bus zonal.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.