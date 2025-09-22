¡Aproveche! Empleo Fest ofrecerá 10 mil vacantes para reducir el desempleo en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, Medellín se prepara para la tercera edición de Empleo Fest, una feria que busca ofrecer 10 mil vacantes formales y conectar a miles de ciudadanos con oportunidades laborales.

El evento, una iniciativa liderada por el Comité Universidad, Empresa, Estado (CUEE), se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre en Plaza Mayor.

La oferta de empleo de esta edición es ambiciosa: más de 160 empresas participarán con el objetivo de encontrar el mejor talento de la región.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la importancia de estas alianzas para reducir la tasa de desempleo y mejorar la calidad de vida de las familias.

«Un trabajo es dignidad. No existe mejor política social que la generación de empleo», afirmó el mandatario.

Para participar, los interesados deben registrarse en el sitio web de la Alcaldía de Medellín, aquí. El registro es clave para que las empresas conozcan el perfil de los candidatos.

Además, los aspirantes tendrán acceso a una ruta de preparación en línea que incluye mentorías, talleres y conferencias, con el fin de optimizar su búsqueda y mejorar sus competencias.

La oferta de empleo en la capital antioqueña ha mostrado resultados positivos en los últimos meses. Según cifras recientes, Medellín y su área metropolitana registraron la tasa de desocupación más baja del país entre mayo y julio, con un 7,3%.

Este logro demuestra el impacto del trabajo conjunto entre instituciones académicas, el sector empresarial y el gobierno local. El evento Empleo Fest se consolida como una de las estrategias más importantes para mantener esta tendencia y seguir generando oportunidades laborales de calidad.

