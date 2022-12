[VIDEO] «Soy una empleada, no su sirvienta»: Fuerte pelea entre azafata y pasajero

En redes sociales se viralizó un video donde se expone una situación entre un pasajero de avión y una azafata, durante un vuelo que cubría la ruta de Estambul, Turquía, a Nueva Delhi, en India, donde según información, se encontraban discutiendo por un malentendido de la comida.

En la traducción del video se puede escuchar el momento en el que la trabajadora le dice al pasajero: «Mi tripulación está asustada por su culpa, por favor intente entender».

En ese momento el hombre le levanta la voz a la trabajadora de la aerolínea, pero ella, no soportó más la actitud grosera del hombre y también comenzó a gritar para dejarle claro cómo se iba manejaría la situación.

Pero de inmediato el pasajero le dijo a la azafata: «¿Por qué me grita?», y ella sin pelos en la lengua le respondió: «porque ustedes nos están gritando a nosotros. No, lo siento mucho, señor, pero no le puede hablar así a la tripulación».

La trabajadora con mucha paciencia se nota intentó explicar al pasajero que la tripulación había intentado manejar la situación, pero que él se había comportado de manera inadecuada con todos ellos, pero ante estas palabras el hombre se enojó más y le dijo a la mujer que se callara, momento en el que de los gritos fueron los protagonistas en el avión.

«Usted cállese. Lo siento, pero no puede hablarme así. Soy una empleada, no su sirvienta», finalizó diciéndole la azafata para finalizar la pelea.



Tempers soaring even mid-air: «I am not your servant»

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022