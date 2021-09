VIDEO: ¡Qué rabia, tan atrevida! Empleada de guardería maltrató a un bebé de un año y le causó una fractura

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que una empleada de una guardería, maltrata a dos bebés que se encuentran bajo su cuidado. El hecho se registró en Estados Unidos.

En las imágenes se aprecia como la mujer de 51 años de edad, deja caer intencionalmente a un bebé de un años de edad, a quien le causó una fractura en una de sus piernas.

Asimismo, según informó la oficina del Alguacil del condado de Hillsborough, tras este incidente la empleada volvió a maltratar al pequeño, propinándole un pequeño en la cabeza cuando se encontraba en un columpio.

En el mismo video se aprecia a la mujer dándole algunas cachetadas a otro bebé de tan solo cuatro meses.

Por este hecho, la mujer enfrenta cargos por el delito de abuso infantil, al igual que otra empleada que se encontraba en la habitación al momento del abuso y no la denuncio.

🚨 DAYCARE EMPLOYEE ARRESTED FOR CHILD ABUSE 🚨

A daycare teacher is facing child abuse charges after hitting & dropping a 1-year-old, causing serious injuries to the child, and another is facing a charge for failing to report that abuse.

READ HERE ➡️ https://t.co/eNkqUIEzpZ pic.twitter.com/KhTLZuiOql

— HCSO (@HCSOSheriff) September 29, 2021