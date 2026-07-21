Resumen: El equipo verdolaga debuta en el certamen este martes en el estadio Cincuentenario de Medellín. Edwin Cardona comandará el mediocampo en el primer once oficial del nuevo cuerpo técnico.

Empieza la era Lucas González: Atlético Nacional enfrenta a Tigres por Copa Colombia a puerta cerrada

Minuto30.com .- La expectativa de la hinchada verdolaga llega a su punto de ebullición la tarde de este martes 21 de julio. A partir de las 4:00 p.m., rodará el balón para marcar el debut oficial de Lucas González como director técnico en propiedad de Atlético Nacional, enfrentando a Tigres FC por la Copa Colombia.

Un debut atípico en el Cincuentenario

El primer examen para el estratega bogotano al frente del «Rey de Copas» tendrá un marco inusual. El encuentro no se disputará en el gramado del Atanasio Girardot, sino en la mítica cancha del estadio Cincuentenario en la zona norte de Medellín.

Además, por sanción, el partido se jugará a puerta cerrada, sin el aliento directo de la fanaticada en las graderías. Sin embargo, los ojos de la prensa y de los aficionados estarán puestos en la propuesta táctica que González intentará plasmar desde el primer minuto.

El primer 11 titular de Lucas González

Para este duelo copero, el cuerpo técnico ha decidido apostar por una mezcla de juventud, rodaje y talento de la casa, liderados por la experiencia de Edwin Cardona en la creación.

La nómina titular confirmada para saltar al campo es la siguiente:

Luis Marquínez

Parra

César Haydar

Perlaza

Velásquez

Marín

Zapata

Rengifo

Rodríguez

Kevin Parra

Edwin Cardona

Este once inicial será el primer termómetro para medir la idea de juego de posesión y presión alta que caracteriza a González, frente a un Tigres que buscará dar la sorpresa en territorio antioqueño.