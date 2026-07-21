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    Empieza la era Lucas González: Atlético Nacional enfrenta a Tigres por Copa Colombia a puerta cerrada

    Por sanción, el partido se jugará a puerta cerrada, sin el aliento directo de la fanaticada en las graderías

    Publicado por: SoloDuque

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    Empieza la era Lucas González: Atlético Nacional enfrenta a Tigres por Copa Colombia a puerta cerrada

    Resumen: El equipo verdolaga debuta en el certamen este martes en el estadio Cincuentenario de Medellín. Edwin Cardona comandará el mediocampo en el primer once oficial del nuevo cuerpo técnico.

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    Minuto30.com .- La expectativa de la hinchada verdolaga llega a su punto de ebullición la tarde de este martes 21 de julio. A partir de las 4:00 p.m., rodará el balón para marcar el debut oficial de Lucas González como director técnico en propiedad de Atlético Nacional, enfrentando a Tigres FC por la Copa Colombia.

    Un debut atípico en el Cincuentenario

    El primer examen para el estratega bogotano al frente del «Rey de Copas» tendrá un marco inusual. El encuentro no se disputará en el gramado del Atanasio Girardot, sino en la mítica cancha del estadio Cincuentenario en la zona norte de Medellín.

    Además, por sanción, el partido se jugará a puerta cerrada, sin el aliento directo de la fanaticada en las graderías. Sin embargo, los ojos de la prensa y de los aficionados estarán puestos en la propuesta táctica que González intentará plasmar desde el primer minuto.

    El primer 11 titular de Lucas González

    Para este duelo copero, el cuerpo técnico ha decidido apostar por una mezcla de juventud, rodaje y talento de la casa, liderados por la experiencia de Edwin Cardona en la creación.

    La nómina titular confirmada para saltar al campo es la siguiente:

    Luis Marquínez

    Parra

    César Haydar

    Perlaza

    Velásquez

    Marín

    Zapata

    Rengifo

    Rodríguez

    Kevin Parra

    Edwin Cardona

    Este once inicial será el primer termómetro para medir la idea de juego de posesión y presión alta que caracteriza a González, frente a un Tigres que buscará dar la sorpresa en territorio antioqueño.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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