Empieza la Copa BetPlay: 20 equipos en 4 grupos arrancan competencia

Resumen: La Copa BetPlay 2025 ha dado inicio con un nuevo formato que integra a equipos de la primera y segunda división del fútbol colombiano, buscando al sucesor de Atlético Nacional, el actual campeón. El torneo comenzó con cuatro partidos inaugurales donde Leones de Itagüí perdió 2-1 contra La Equidad, Llaneros empató con Atlético F.C., Unión Magdalena venció a domicilio a Real Cartagena, y Quindío derrotó 2-1 a Boyacá Chicó. Esta fase inicial agrupa a 20 equipos en cuatro grupos: el Grupo A incluye a Quindío, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Boca Juniors y Boyacá Chicó; el Grupo B a Envigado, Águilas Doradas, Barranquilla, Alianza de Valledupar y Orsomarso; el Grupo C a Unión Magdalena, Atlético F.C., Llaneros de Villavicencio, Deportivo Pasto y Real Santander; y el Grupo D a La Equidad, Pereira, Bogotá, Fortaleza y Leones. La primera fecha continúa este viernes con los encuentros Fortaleza vs. Bogotá, Orsomarso vs. Envigado y Deportivo Cali vs. Boca Juniors.