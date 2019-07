¡Empezó la rotación! Juan Carlos Osorio presentó seis cambios en la titular de Nacional para el juego ante Bucaramanga

Atlético Nacional debutará en condición de local en la Liga Águila II y Juan Carlos Osorio definió el once titular para el compromiso ante Atlético Bucaramanga, teniendo como premisa que empezó su rotación, y cambió seis jugadores que actuaron ante Once Caldas y que hoy no arrancan.

El primer cambio será en la portería, donde Aldair Quintana reemplazará a José Fernando Cuadrado. En la zona defensiva se ven caras nuevas como Andrés Reyes, que reemplazará a Alexis Henríquez.

Pablo Cepellini, autor del gol del triunfo ante Once Caldas, irá de titular, así como también lo hará Patricio Cucchi y Yerson Candelo.

Este es el equipo que parará Osorio: