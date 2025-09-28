Resumen: La gran final del XX Festival Mundial de Salsa de Cali reúne a más de 1.300 bailarines de 5 países. La noche cerró con Los Van Van de Cuba, y los ganadores se anunciarán este domingo.

¡Empezó la final! Este domingo se conocerán los ganadores del XX Festival Mundial de Salsa en Cali

La ciudad de Cali se ha consolidado una vez más como la capital mundial de la salsa. Este fin de semana, 27 y 28 de septiembre, se lleva a cabo la gran final del XX Festival Mundial de Salsa, un evento que reúne talento de talla internacional y que celebra la destreza y la pasión por el baile.

La noche del sábado culminó con una presentación estelar a cargo de la orquesta Los Van Van de Cuba, quienes encendieron la pista y pusieron a bailar a los miles de asistentes. Este cierre musical fue el broche de oro para una jornada intensa de competencia, en la que el público vibró con el talento de los participantes.

Más de 1.300 bailarines demostraron su maestría en la pista en diversas modalidades, incluyendo solistas, parejas y grupos. Los competidores se dividieron en categorías juvenil, adulto amateur y adulto profesional, en un despliegue de talento y disciplina. El festival contó con la participación de 20 representantes internacionales provenientes de Colombia, Panamá, México, Estados Unidos y Suiza, lo que aportó una diversidad única a la competencia.

Los asistentes han disfrutado de un total de 78 presentaciones en 13 diferentes modalidades de baile, destacándose categorías como Pareja Estilo Caleño, Estilo Cabaret y Estilo Libre. El festival es una vitrina para el talento local e internacional, y una muestra del impacto cultural de la salsa en el mundo.

Para conocer a los ganadores de esta edición, la expectativa se mantiene hasta este domingo 28 de septiembre, cuando el jurado entregue su veredicto final. Además de la premiación, la jornada de clausura incluirá exhibiciones de baile especiales que prometen cautivar al público.

Los clasificados a la final del ‘Festival Mundial de Salsa 2025’

Pareja Estilo Caleño – Amateur

Fundación Escuela de Baile Combinación Rumbera (Jine Daz – Juan Camilo Entiquez) – 7.94. Fundación para el Desarrollo y Progreso de la Comunidad (Isabel Ríos – Joan Calderón) – 7.85. Fundación Escuela de Baile Swing Latino (Valentina Cardona – Juan Carlos Vivas) – 7.815. Fundación Escuela de Baile Swing Latino (Tania Velasco – Samuel Angulo) – 7.755. Fundación Social por la Cultura y la Paz – Funcultura Buga (Sofía Gutiérrez Dosman – Sebastián Avendaño Restrepo) – 7.525. Fundación Artística , Cultural y Deportiva Escuela de Baile Pasión Dance (Eileen Roman – Cristian Hinestroza) – 7.305.

Pareja Estilo Cabaret – Amateur

Fundación para el Desarrollo y Progreso de la Comunidad (Isabel Ríos Henao – Axell Darwin Villegas Toro) – 7.94. Fundación Culturarte Latin Salsa (Evelyn Marín Moreno – Jhonstin David Monsalve Franco) – Pereira – 7.33. Asociación de Líderes Comunitarios-Alcom (Mariana Osorio Romero – Carlos Andrés Palechor Piamba) – 7.31. Fundación Artística Impacto Latino (Piedad González – Edwin Gustavo Vega Rubio) – Panamá – 7.215. Fundación Artística Juventud Rumbera (Shara Valentina Noguera Banguero – Yeiron Alejandro Ruiz Barona) – 6.925. Fundación Artística y Cultural Revolt Dance (Heidy Michel Torres – Emmanuel Ciro Rojas) – 6.565.

Grupo Estilo Caleño – Amateur

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Pioneros del Ritmo Colombia – 8.34. Fundación Brigada 152 – Popayán Grupo 2 – 8.27. Sondeluz – Escuela y Academia de Baile – Fundación Artística – 8.265. Fundación Escuela de Baile Combinación Rumbera – 8.21. Fundación Artística Stilo y Sabor – 8.19. Fundación Pioneros del Ritmo ONG – 8.045.

Grupo Estilo Cabaret – Amateur

Fundación Escuela de Baile Combinación Rumbera – 8.215. Fundación Artística Stilo y Sabor – 8.035. Fundación Escuela de Baile Swing Latino – 7.86. Fundación Prodesarrollo Villa del Sur – Funprovisur – 7.72. Fundación Brigada 152 – Popayán – 7.695. Fundación Cultural Pasión por el Arte – 7.58.

Solista Femenino Estilo Libre – Profesional

Fundación Artística y Deportiva Imperio Juvenil (Ximena Pérez Valencia) – 8.74. Corporación Artística & Cultural Amaru Bogotá – María José Moreno Guzmán (María José Moreno Guzmán) – 8.375. Fundación Artística y Deportiva Imperio Juvenil (Drachird Nazareth Berrueta Lourido) – 8.065. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia (Diana Sofía Bolaños Solís) – 7.93. Bachatea Team Project S.A.S. (Bianca Torres Villa) – 7.9. Fundación Artística y Deportiva Imperio Juvenil (Emily Gisella Rodríguez Motavita) – 7.895.

Solista Masculino Estilo Libre – Profesional

Bachatea Team Projec Sas (Juan José Rivas) – 8.535. Fundación Escuela de Baile y Academia de Baile Step Dance (Juan Sebastián Silva Muñoz) – 8.465. Karar Dance Studio (Maicol Andrés Melo Morales) – 8.45. Fundación Escuela de Baile Combinación Rumbera (Ronald Estiben Gómez Mosquera) – 8.37. Karar Dance Studio (Jhon Anderson Hortua Salazar) – 8.28. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia (Felipe Valverde Arias) – 8.235.

Solista Femenino Estilo Caleño – Profesional

Fundación Escuela de Baile Combinación Rumbera (Valerie Rivas Montero) – 8.6. Fundación Artística Nueva Dimensión Escuela de Baile (Laura Sofía Rincón Tapia) – 8.505. Fundación Social por la Cultura y la Paz – Funcultura Buga (Isabella Correa Torres) – 8.435. Fundación y Escuela de Baile Estrellas con Estilo Latino (Hanna Zahía Mosquera Mosquera) – 8.405. Fundación Artística Café Producciones (Isabela Rodríguez Patarroyo) – 8.32. Fundación Escuela de Baile Latin Mambo (Kely Liseth Quiñonez Bocanegra) – 8.26.

Solista Masculino Estilo Caleño – Profesional

Fundación Escuela de Baile Combinación Rumbera (Daniel Ramos Camacho) – 8.8. Fundación para el Desarrollo y Progreso de la Comunidad (Miguel Ángel Pérez Delgadillo) – 8.6. Fundación Artística Nueva Dimensión Escuela de Baile (Gabriel Steven Tamayo Mina) – 8.595. Fundación para el Desarrollo y Progreso de la Comunidad (Samuel Vallejo Múnera) – 8.555. Fundación Escuela y Academia de Baile Step Dance (Juan Diego Varón Quiñones) – 8.525. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia (Jhonier Cortes Gordon) – 8.52.

Pareja Estilo Caleño – Profesional

Fundación Escuela de Baile Combinación Rumbera (Mariana Buitrago Arboleda – Daniel Ramos Camacho) – 8.37. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia (Ariadna Rentería – Juan Camilo Mejía Meza) – 8.36. Fundación Artística Nueva Dimensión Escuela de Baile (Giselle Andrea Quebrada Gamboa – Esteban Cortez Orjuela) – 8.105. Fundación Artística Bomba Salsera (Sarhai Hurtado – Samuel Cataño) – 8.105. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia (Jhonier Cortés Gordon – Valentina Mosquera Marín) – 8.05. Fundación Artística Café Producciones (Isabela Rodríguez Patarroyo – Esteban Muñoz Isaza) – 8.025.

Pareja Estilo Cabaret – Profesional

Fundación Vivo Entretenimiento Colombia (Juanita Machado Valencia – Jorge Eliecer García Correa) – 8.46. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia (Layra Ghyslaine Hernández Sánchez – Jéferson Angulo) – 8.45. Fundación Nueva Juventud (Hellen Dayana Quintero Mosquera – Carlos Adolfo García Vivas) – 8.435. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia (Yuliana Barreto Ramírez – Bryam Alexander Cuevas) – 8.24. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia (Diana Sofía Bolaños – Juan Jacobo Lenis) – 8.235. Fundación Artística y Deportiva Imperio Juvenil (María Isabel Campo Salazar – Juan Carlos Lucumí Palomeque) – 8.21.

Pareja Estilo ON1_ON2 – Profesional

Corporación Artística & Cultural Amaru Bogotá (Manuela Gómez Rojas – Nelson Ricardo Niño Fuentes) – 7.905. Fundación Constelación Latina (Ana Xiomara Ceballos Riaño – Miguel Ángel Fajardo Mosquera) – 7.84. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia (Angie Nicholle Noguera-Felipe Valverde Arias) – 7.775. Fundación Vivo Entretenimiento Colombia (Laura Melissa Villota Riascos – Sebastián Vargas Vargas) – 7.615. Fundación Escuela de Baile Sembrando Estrellas (María Fernanda Galindo Espinosa – Luis Miguel Figueroa Rivas) – 7.605. Corporación Artística & Cultural Amaru Bogotá (Gabriela Alejandra Ramírez Salas – Julián Santiago Lozano) – 7.465.

Grupo Estilo Caleño – Profesional

Fundación Escuela de Baile Acrosalsa Latina – Salsa All Star – 8.555. Fundación Cívica Social y Cultural Compañía Artística Salsa Capital – 8.335. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia – Pioneros Del Ritmo – 8.325. Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia – Pioneros con Clase – 8.145. Fundación Escuela de Baile Swing Latino – Proyecto Latino – 8.04. Corporación Afrocaucana para el Desarrollo Socioeconómico del Arte, la Cultura y las Comunicaciones – 8.02.

Grupo Estilo Cabaret – Profesional