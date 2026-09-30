Resumen: Las cifras del partido reflejaron la alta paridad del trámite. La posesión del balón favoreció levemente al DIM con un 52 % frente al 48 % de Millonarios

Empate a dos: Medellín y Millonarios dividieron honores en la noche de Jackson y el debut de Cuadrado

Minuto30.com .- Independiente Medellín y Millonarios firmaron un empate 2-2 en el duelo de reposición correspondiente a la fecha 4 de la Liga. La jornada estuvo enmarcada por la presentación oficial de Jackson Martínez con el «Poderoso» y el polémico, pero destacado, estreno de Juan Guillermo Cuadrado con el conjunto capitalino.

De acuerdo con el desarrollo del compromiso y el balance oficial, la visita abrió el marcador tras un error defensivo que terminó en autogol de Luis Fernando Escorcia. Al minuto 39, Hayen Palacio logró la paridad para el DIM, pero justo antes de ir al descanso (45+3′), el ex-Medellín Leonardo Castro anotó para devolverle la ventaja a los bogotanos. Finalmente, en la etapa complementaria (53′), el juvenil Nivaldo Erazo decretó el 2-2 definitivo.

El debut de Cuadrado

El extremo tuvo una actuación sobresaliente en su primer partido con los ‘Embajadores’. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida para la hinchada local, que lo recibió en medio de fuertes chiflidos como reclamo por su fallida llegada al Medellín tras no alcanzar un acuerdo salarial.

A través de sus canales oficiales, la afición local eligió al mediocampista argentino Agustín Martegani como la «Figura Poderosa» por su destacado despliegue y rendimiento en el terreno de juego.

Las cifras del partido reflejaron la alta paridad del trámite. La posesión del balón favoreció levemente al DIM con un 52 % frente al 48 % de Millonarios. Los locales registraron 8 remates totales contra 5 de la visita, igualando ambos conjuntos en tiros efectivos al arco (4 por cada lado).

Impacto en la tabla

Con este resultado, tras ponerse al día con el calendario aplazado, Millonarios se ubica en la tercera casilla del campeonato, mientras que Independiente Medellín se instala en el quinto lugar de la tabla de posiciones.