Terminados los primeros 45 minutos del juego de la Selección Colombia Sub-20 contra Noruega, los seleccionados no se hacen daño.

Pese a que Colombia ha sido superior en la posesión del balón con un 54% vs 46%, los de la tricolor no han logrado ser efectivos.

Para este juego, el estratega César Torres mandó a Emilio Aristizábal al banco y formó con Neiser Villareal.

El guardameta colombiano, Jordan García, ha tenido poco trabajo ante los gigantones noruegos, gracias a la defensa bien parada de los colombianos.

El defensa central Simón García, jugador de Atlético Nacional, ha sido vital para garantizar la seguridad en la zona defensiva colombiana.

La Selección Colombia formó con Jordan García, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala y Elkin Rivero.

Empate 0-0 en la primera parte: Colombia nada que puede con los gigantones de Noruega

Asimismo, fueron titulares Kéner González, Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Neiser Villarreal.

Los jugadores se fueron al banco con el empate 0-0. El juego de los dirigidos por César Torres solo mostró diferencias, en relación con el partido contra Arabia Saudí, en los primeros 15 minutos.

Ya el resto del compromiso, las individualidades volvieron y los extremos se dedicaron más a lo suyo que a generar juego para el 9.

Neiser Villareal, tal y como le pasó a Emilio Aristizabal quedó sacrificado ante el individualismo de los juveniles.

Sin duda, un reto es lograr que los jugadores piensen menos en su lucimiento personal para que los vean los scouter y jueguen para el colectivo.

