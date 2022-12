El mundo del fútbol envía emotivos mensajes tras fallecimiento de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, falleció en la tarde de este jueves, 29 de diciembre, a los 82 años de edad, tras sufrir complicaciones con el cáncer de colon que le fue detectado en septiembre de 2021. Casualmente el hecho se presentó cuando el ídolo brasileño cumplía un mes de haber sido hospitalizado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo.

Tras conocerse la noticia, inmediatamente el mundo del fútbol reaccionó con mensajes de fortaleza y condolencias para su familia.

Cabe mencionar que las diferentes confederaciones, clubes y los jugadores se han pronunciado al respecto. El fútbol llora la muerte del que para muchos es considerado el mejor exponente de la historia.

Lluvia de mensajes

Esta tarde, la cuenta del exjugador del Santos de Brasil publicó: “La inspiración y el amor marcaron el camino del Rey Pelé, quien hoy falleció en paz. Amor, amor y amor, para siempre”.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022