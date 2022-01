El perro se pudo reencontrar con sus dueños gracias a un microchip implantado

Una mujer que durante 15 años se ha dedicado a rescatar perros en las calles en España, compartió una de las historias más conmovedoras que le ha tocado vivir, se trata de Pepa Tenorio, quien mostró cómo tras siete años de búsqueda, una familia se reencontró con su mascota, un perro pastor alemán.

El perro, identificado como Dico, se extravió en 2015 y desde ese instante su dueño lo buscó hasta el día que perdió la vida. Cuando la veterinaria llamó a avisar que había sido encontrado por una mujer en una carretera el pasado 24 de enero, la familia no lo podía creer, era algo totalmente inesperado.

Le puede interesar

Dico fue hallado por Pepa deambulando solo por la calle y como portaba un sensor para chips, esta se lo puso e identificó que el canino tenía uno, de tal forma que avisó de inmediato a la veterinaria y ahí se dio cuenta que el animal pertenecía a una familia.

Por medio de un vídeo que grabó y publicó en su instagram, mientras conducía hacia el reencuentro con la familia de Dico, manifestó: “He llamado a la veterinaria y el perro aparece como perdido desde 2015. Han llamado al dueño, le han dado mi número de teléfono y el muchacho se puso en contacto conmigo llorando que llevan siete años buscándolo, que era de su padre, quien falleció, y el hombre murió buscando a su perro. Estoy super emocionada porque vamos a entregárselo”.

Hasta que se llegó el esperado momento, Dico bajó del carro de Pepa y de inmediato una mujer y dos hombres se agacharon para consentirlo y abrazarlo. No podían creer, que después de tanto tiempo, tenían de nuevo a su perro.

“Por favor, siempre que veas un animal en la calle no pases de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca y, si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle”, expresó Pepa.

Dico regresó a Granada, España, junto a su familia, la cual lo primero que hizo fue visitar al veterinario para conocer el estado de salud del pastor alemán. Los resultados fueron muy positivos.

Por su parte, Pepa, continúa su destacada labor con los perros y demás animales, siendo esta resaltada por miles de usuarios de las redes sociales. “Ojalá hubiese más gente como tú, eres muy grande”, le escribió uno de sus seguidores.