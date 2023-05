in

Este fin de semana se conoció que muy probablemente el atacante de 19 años, Jhon Jáder Durán, no estaría con el combinado nacional para la Copa del Mundo de la categoría Sub-20, que se disputará en Argentina desde el próximo 20 de mayo.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no se pronunció al respecto, el propio jugador fue quien confirmó que finalmente no podrá unirse a los citados por el entrenador en la convocatoria preliminar.

Con un mensaje en sus redes sociales, Durán les dejó un mensaje a sus compañeros y los motivó a representar de la mejor manera al país.

“Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un Mundial […]. Solo me queda decirles a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen. Todos son unos guerreros” , escribió el deportista en su cuenta de Twitter.

Teniendo en cuenta que la Fifa no les exige a los clubes que presten sus jugadores para el mencionado torneo juvenil, el Aston Villa de Inglaterra, donde milita el ‘cafetero’, decidió mantenerlo en sus filas para lo que resta de temporada.

Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mi en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen todos son unos guerreros Orgullosamente colombiano pic.twitter.com/p5SSLNwlQt — JD (@jhonduran991) May 9, 2023

Así lo dio a conocer el entrenador Unai Emery, quien afirmó que su principal objetivo con el colombiano es seguir adaptándolo a su idea para que pueda convertirse en una ficha clave de la plantilla.

“Nuestra idea es que se quede con nosotros. Queremos trabajar con él y que descanse cuando le digamos que descanse. Queremos hacer un camino, una estrategia con él, que mejore y que su rendimiento nos lo dé aquí”, dijo Unai Emery al diario británico BirminghamMail.

Pese a que en su momento Durán había expresado su deseo de representar a Colombia en el campeonato, finalmente la decisión del club inglés fue conservarlo para el resto de campaña, en la que se está jugando la clasificación a torneos internacionales.

Más Noticias de Deporte