Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella conmovió en redes sociales al dedicarle un amoroso poema a su esposa, Ana Lucía Pineda Aruachán, en su cumpleaños, celebrando casi dos décadas de matrimonio y vida familiar.

«Mi refugio y luz»: El emotivo y poético mensaje con el que Abelardo De La Espriella celebra el cumpleaños de la Primera Dama

En medio de la agenda pública e institucional, el presidente Abelardo De La Espriella hizo una pausa en sus redes sociales para compartir una faceta profundamente personal y romántica. Con motivo del cumpleaños de su esposa, Ana Lucía Pineda Aruachán, el mandatario publicó una conmovedora carta escrita en verso, en la que expresó su devoción, gratitud y el profundo amor que siente por su compañera de vida.

«Eres el amor más grande, mi alegría y mi sosiego, la mano que me sostiene, mi refugio cuando llego», escribió De La Espriella al inicio de su dedicatoria, acompañada de palabras que exaltan el rol central que ella desempeña en el hogar y en la crianza de sus hijos.

«Eres la risa de la casa»

En el texto, el jefe de Estado destacó el papel fundamental de su esposa, Ana Lucía, como pilar emocional y familiar, asegurando que en el rostro y la risa de sus hijos descubre cotidianamente el reflejo del amor que han construido juntos a lo largo de los años.

«Te amo en lo extraordinario y en la sencilla belleza de saber que estás conmigo cuando el mundo se hace cuesta. En nuestros hijos florece lo que juntos hemos sembrado: el amor que nos tenemos, hecho vida y prolongado», expresó el presidente en uno de los pasajes más sentidos de la publicación.

Una promesa de casi 20 años que perdura

El mensaje también estuvo impregnado de espiritualidad y proyecciones a futuro. De La Espriella aprovechó la ocasión para dar gracias a Dios por la vida de su pareja y expresar su deseo de envejecer a su lado, compartiendo la vida hasta el final de sus días.

«Que el Creador te conceda muchos años, con salud y bendición, y a mí, la dicha de cuidarte con entero corazón. Que nos encuentre el tiempo juntos, con el cabello plateado», manifestó.

Para finalizar la dedicatoria, el mandatario selló su mensaje recordando el compromiso asumido desde el inicio de su relación: «Te adoro, amore mio. Mi deseo más profundo es compartir contigo lo que nos quede de mundo, llenos de vida y bendición, cumpliendo con detalle la promesa que hace casi 20 años hiciéramos los dos». La publicación generó de inmediato una ola de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

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