Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Ante las demoras y el alto costo financiero de los nuevos aviones, el presidente Donald Trump tomó la decisión de sustituir temporalmente el histórico Air Force One por un avión Boeing 747 donado por Catar.

Emotiva despedida al histórico Air Force One tras más de tres décadas de servicio

Minuto30.com .- El legendario Air Force One, avión presidencial de los Estados Unidos, modelo Boeing 747-200B y conocido bajo el código SAM 2900, ha realizado su último trayecto, cerrando un importante capítulo en la historia de la aviación gubernamental estadounidense.

El emotivo mensaje de despedida

Monica Crowley, actual embajadora y Jefa de Protocolo de los Estados Unidos (y ex subsecretaria del Tesoro), compartió un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales tras tener el honor de viajar a bordo de este histórico último vuelo:

«Me sentí honrada de estar a bordo del Air Force One anoche en su último vuelo. Durante casi 40 años, transportó a cada Presidente desde George H.W. Bush. No era el avión más moderno, pero era acogedor. Y cada vuelo con el Presidente Trump fue increíblemente especial. Adiós y gracias, SAM 2900. Nos serviste bien a todos 🫡🇺🇸💙🤍».

Los motivos de su retiro

El cese de operaciones de esta emblemática aeronave responde a una combinación de factores técnicos y financieros:

Obsolescencia y mantenimiento: Tras más de 35 años de servicio continuo transportando a los mandatarios estadounidenses, el mantenimiento del equipo se había vuelto excesivamente costoso y tecnológicamente obsoleto.

Retrasos en la nueva flota: La construcción de las nuevas aeronaves encargadas a la compañía Boeing ha presentado largos retrasos y elevados sobrecostos.

Un reemplazo temporal

Ante las demoras y el alto costo financiero de los nuevos aviones, el presidente Donald Trump tomó la decisión de sustituir temporalmente el histórico Air Force One por un avión Boeing 747 donado por Catar.

Esta medida estratégica busca garantizar el transporte presidencial mientras se resuelven los contratiempos con los nuevos encargos de la flota oficial.