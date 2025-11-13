Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2
    Emmanuel Arias Gómez desapareció en Montería

    Fue visto por última vez el domingo 9 de noviembre en la ciudad de Montería, Córdoba

    Publicado por: Juan Manuel

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Emmanuel Arias Gómez ha sido reportado como desaparecido. La última vez que se le vio fue el domingo 9 de noviembre en la ciudad de Montería, Córdoba.

    Quienes tengan datos sobre Emmanuel pueden comunicarse al número de contacto proporcionado: 324 290 9801.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


